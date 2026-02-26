Минсельхоз ожидает рекордного страхования посевов

В 2018 году доля застрахованных посевов была на уровне лишь 1,5% Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, в 2026 году будет застраховано 15,6 млн га, или 20,4% от всех посевов. Пиковым по застрахованным посевным площадям был 2024 год — тогда показатель составил 19,5%, или 15,3 млн га. «В прошлом году мы немножко просели, до 18,3%, или 14 млн га, но это объясняется тем, что мы ужесточили требования», — сказала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании о предварительных итогах работы системы агрострахования с государственной поддержкой в 2025 году и дальнейших планах по ее совершенствованию, которое прошло в Совете Федерации. По страхованию сельхозживотных в ведомстве отмечают стабильный ежегодный рост, на текущий год, согласно плану, будет застраховано 49% от общего поголовья или 15 млн условных голо против 48% и 14,3 млн в 2025-м.



Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных напомнил, что в 2018 году доля застрахованных посевов была на уровне 1,5%. «Считаю, что это одна из лучших динамик в мире с точки зрения увеличения застрахованных площадей», — оценил он. Однако текущий показатель — не предел, считают в комитете.



В 2024—2025 годах отмечался существенный рост интенсивности и масштаба ЧС — режим ЧС в АПК был объявлен 59 раз в 38 регионах. Для сравнения, в 2022—2023 годах он был объявлен 34 раза в 28 регионах. «Основная задача агрострахования — защита наших аграриев, сохранение финансовой стабильности и помощь с прохождением непростых периодов, — обратил внимание Двойных. — Страхование выполняет роль буфера и принимает на себя большую часть убытков». С 2022 года в систему агрострахования с господдержкой была включена программа страхования урожая на случай ЧС природного характера. «На особом контроле нашего комитета развитие страхования садоводства, одним из самых серьезных рисков для него являются возвратные заморозки, которые за последние шесть лет уже три раза привели садоводов к убыткам. После 2020-го эти события повторились в 2024-м и 2025 годах», — обратил внимание он. При этом садоводы пока не достигли порогового значения Доктрины продовольственной безопасности, поэтому, считают в комитете, на тему развития страхования садоводства необходимо обратить особое внимание. «Также на нашем контроле остается развитие страхования виноградарства, расширение доступа фермеров к информации для подтверждения страховых случаев», — перечислил Двойных.



Прошлый год, несмотря на все сложности, прошел достойно: страховые компании, работающие под жестким контролем Минсельхоза, проявили высокую дисциплину. По словам Двойных, в 2025-м почти не фиксировались проблемы, связанные с затягиванием по выплатам со стороны страховых компаний.



В последние годы государство стабильно выделяет на агрострахование сумму в пределах 6 млрд руб. из двух бюджетов — федерального и регионального. В этом году, согласно плану Минсельхоза, она составит 6,7 млрд руб. — 5,5 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно, уточнила Фастова. В прошлом году было аграриям были выплачены рекордное 9,5 млрд руб. — 8,6 млрд руб. растениеводам и 0,8 млрд руб. животноводам — за понесенный ущерб. В 2026-м году 11 страховых компаний могут страховать сельхозпроизводителей с господдержкой против 12 в 2025-м, добавила замминистра.



«В 2026 год мы входим с существенными новациями по страхованию практически всех отраслевых направлений», — обратил внимание президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. В программе страхования животных будет расширен перечень рисков, в их числе — изъятие, паводок, половодье. Кроме того, страховые компании теперь не будут предъявлять суброгацию регионов, и это уже внесено в правила страхования. Внесены корректировки в правила страхования по всем направлениям для упрощения процедур. Также глава НСА подчеркнул, что отменена франшиза выше 30%. Одна из главных причин такого решения — отказ в выплатах. Кроме того, девять природных явлений теперь можно будет оформить без справки Росгидромета. В их числе — град и паводок.



