Ставки фрахта танкеров для экспорта масел выросли на 15-20%

Рост ставок может привести к снижению закупочных цен на сырье Freepik.com

Фрахт судов моментально подорожал вслед за ростом цен на нефть из-за конфликта в странах Персидского залива. Так, ставки фрахта, особенно на большие танкеры, выросли сразу на 15-20%, а во вторник, 10 марта, предложения подорожали сразу на 50% по сравнению со ставками до начала боевых действий. Об этом «Агроинвестору» рассказал коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов. В то же время, обращает внимание он, реальные мировые цены на готовую продукцию активно не росли, и увеличение показывали цены только на биржевых площадках. Это связано и с тем, что у большинства покупателей на традиционных рынках сбыта масел созданы неплохие запасы, объясняет Мраморнов.



«Таким образом, российские экспортеры масла, которые строят свою программу на так называемой “большой воде” (Индия, Китай, Ирак и т. д. ) в моменте терпят убытки до $30-40/т. Малый тоннаж танкеров вместимостью до 5 тыс. т вырос пока всего на $5/т, но, учитывая, как быстро могут перестроить свои потоки продавцы, стоимость доставки до покупателя здесь вырастет также быстро», — говорит Мраморнов. По его словам, следующие на очереди малые экспортеры, которые в основном пользуются контейнерными отправками. Так, все крупные контейнерные компании уже уведомили грузоотправителей о форс-мажорном увеличении провоза контейнера в среднем на $250-500, то есть на $10-20/т в зависимости от порта доставки. Столь резкий рост стоимости фрахта неизбежно приведет к снижению закупочных цен на сырье или же остановке переработки на наименее эффективных площадках, так как и до повышения фрахта маржа переработчиков была на минимальных уровнях, а доля непроданного сырья остается достаточно высокой на фоне неплохого урожая текущего года



Согласно мониторингу портала OilWorld, средние экспортные цены предложения на подсолнечное масло на 10 марта (FOB Черноморские порты) с поставкой в марте снизилась на $20/т и составили $1,330 тыс./т. Предложения от 9 марта были на уровне $1,35 тыс./т. Повышение цены поставки на март за неделю составило $50/т. За месяц цена повысилась на $75/т. Стоимость предложений на поставку в июне 2026-го составила $1,26 тыс./т, что является минимальной ценой поставки на июнь за последние шесть дней. Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла НТБ (SOEXP) в долларах на 10 марта составляет $1,289 тыс./т против $1,284 тыс./т неделей ранее.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов на прошлой неделе говорил «Агроинвестору», что конфликт в странах Персидского залива, безусловно, может привести к удорожанию логистики и страховых платежей, что очень незначительно влияет на цены на базисе FOB и не создает дополнительных перспектив для улучшения конкурентоспособности российского предложения. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечал, что эта война уже спровоцировала резкий рост транспортных и страховых расходов, поскольку перевозчики, экспортеры и страховые компании не готовы рисковать доставкой грузов в этот проблемный регион. Кроме того, помимо прямого физического риска для перевозки грузов есть риски финансовой блокады, когда провести оплату за поставленный товар становится невозможно или очень проблематично. «Ключевым фактором успеха для компаний АПК, работающих на экспорт, станет способность быстро перестроить логистику и найти новых покупателей, способных платить в условиях санкций и новых ограничений», — говорил Потавин.

