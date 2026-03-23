Ритейлеры хотят гарантировать свою доходность за счет поставщиков

После отгрузки товара поставщики не могут влиять на отпускные цены и гарантировать доходность ритейлера

Производители продуктов питания обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой оценить действия ритейлеров на соответствие антимонопольному законодательству. Об этом говорится в письме Национального союза хлебопечения, Рыбного союза, «Союзнапитков» и «Руспродсоюза», на которое ссылается «Коммерсантъ». ФАС рассмотрит обращение в установленном порядке.



Разногласия между поставщиками и ритейлерами возникают в рамках контрактов на 2026 год. Сети настаивают на включении в них своей доходности и компенсации, если показатель не будет достигнут. В случае отказа поставщик может столкнуться с сокращением ассортимента. В качестве доходности ритейлеры обычно рассматривают разницу между закупочной ценой и ценой на полке. Например, в бакалейной группе она составляет 43%, сказал собеседник издания на рынке.



После отгрузки товара поставщики не могут влиять на отпускные цены и гарантировать доходность ритейлера, обращает внимание исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков: стоимость товара на полке обычно определяется алгоритмами, учитывающими конкуренцию, и ритейлеры могут устанавливать ее ниже, чем соседние магазины. Поставщики, согласно предлагаемым договорам, могут компенсировать ритейлерам недополученные доходы через штрафы в пользу третьих лиц, скидки и др. Главное, чтобы они не попадали под совокупные выплаты ритейлу, ограниченные 5%, подчеркивает он. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустама Айдиев считает, что новые выплаты ритейлерам могут грозить ростом цен, причем они будут существенными по социальным позициям, где низкая маржинальность, пишет «Коммерсантъ».



Также поставщики в обращении к ФАС отметили изменение условий промоакций. Так, одна из крупных сетей заблокировала производителям возможность устанавливать дату завершения периода скидок. Такой подход предполагает, что акционная цена может стать бессрочной, хотя обычно промоакции предполагают продажу по сниженной цене определенного объема товара, при этом торговая сеть также уменьшает на него свою наценку.



В конце января ФАС сообщала, что направила запросы в 11 крупнейших розничных организаций. Служба запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026-го. ФАС проанализирует все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. «Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке», — говорилось в сообщении службы.



