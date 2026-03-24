В России развивается экспорт аграрного образования

Сейчас в вузе обучается 848 иностранных студентов из 60 государств Кубанский государственный аграрный университет

Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) активно развивает международное направление, становясь ключевым игроком в экспорте образовательных услуг в сфере АПК. Вуз значительно расширил географию сотрудничества, выйдя за пределы СНГ и смещая фокус на страны Африки и Азии, где растет спрос не только на образование, но и на прикладные аграрные решения. В числе приоритетных направлений — Индия, а также Гана, Замбия, Эфиопия и Мали, сообщили «Агроинвестору» в федеральном центре «Агроэкспорт».



В начале года университет провел серию встреч в Гане, по итогам которых были подписаны соглашения с университетом Кейп-Коста и Ганско-российским центром торговли и сотрудничества, также началась проработка совместных проектов с бизнесом. Например, с ГК Jospong из Ганы обсуждается не только обмен опытом, но и создание образовательной инфраструктуры — агротехнологических классов и программ подготовки специалистов под задачи местного АПК. В КубГАУ считают важным выстраивать системную работу — через университеты, отраслевые структуры и бизнес-партнеров.



Сейчас в вузе обучается 848 иностранных студентов из 60 государств. География абитуриентов охватывает широкий круг стран от Африки и Азии до Латинской Америки и Ближнего Востока. Обучение выстроено от подготовительного отделения с изучением русского языка до программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Также используются другие форматы международного сотрудничества, включая программы двойного диплома, летние школы и практические модули.



Особое внимание уделяется ранней профориентации молодежи в странах-партнерах. В рамках сотрудничества с Русскими домами за рубежом запущен цикл образовательных инициатив, нацеленных на знакомство школьников с современными аграрными профессиями и возможностями обучения в России. Цель — повысить узнаваемость бренда КубГАУ и заложить основу для долгосрочного научного и образовательного партнерства. Дополнительные возможности для масштабирования дает участие в международных образовательных объединениях.



Еще одно важное направление международного сотрудничества — обмен передовыми образовательными технологиями и агрорешениями. Наибольший интерес у зарубежных партнеров вызывают направления, связанные с эффективностью животноводства, селекции и генетики, ветеринарии, биотехнологии, агроинженерии и цифровизации. Эти компетенции востребованы в странах, где стоит задача повышения продуктивности и модернизации аграрного производства. «Сегодня можно говорить о формировании экспортного потенциала не только сельскохозяйственной продукции, но и знаний, технологий и управленческих решений», — подчеркивают в КубГАУ.



