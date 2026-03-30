Суды взыскали с директоров аграрных компаний почти 0,9 млрд рублей

Сельское хозяйство демонстрирует более сдержанный уровень привлечения директоров к ответственности по сравнению с другими отраслями

Общий объем взысканий убытков с директоров сельскохозяйственных компаний за 2024-2026 годы составил 0,86 млрд руб., подсчитали юристы компании NERRA, проанализировав судебную практику по искам. Анализ охватывает 1398 арбитражных дел и посвящен применению статьи 53.1 ГК РФ («Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица»). Исследование показало, что сельское хозяйство демонстрирует более сдержанный уровень привлечения директоров к ответственности по сравнению с другими отраслями, однако вероятность взыскания остается значимой. В выборке зафиксировано 60 дел с участием аграрных компаний, из которых суды удовлетворили 29 исков, доля удовлетворения требований составила около 48%, что немного ниже среднего уровня по экономике, сообщили «Агроинвестору» в NERRA.



Дополнительный анализ показывает, что практика привлечения директоров к ответственности в аграрной сфере существенно варьируется по регионам. В целом по всем категориям дел (не только в агросекторе) наибольшие объемы взысканий приходятся на Северо-Западный округ — около 13 млрд руб., Московский округ — около 8,68 млрд руб. и Центральный округ — около 3,9 млрд руб. Существенные показатели также демонстрируют Восточно-Сибирский округ (около 2,1 млрд руб.) и Западно-Сибирский округ (около 1,44 млрд руб.). В то же время в ряде округов объем взысканий остается относительно невысоким, например, в Уральском округе — около 457 млн руб., в Волго-Вятском — примерно 120 млн руб., в Дальневосточном — порядка 341 млн руб.



Среди ключевых особенностей судебной практики в сельском хозяйстве юристы NERRA называют более низкую вероятность удовлетворения исков по сравнению с другими отраслями, сравнительно небольшой объем взысканий (в сумме около 860 млн руб.), высокую зависимость споров от внешних факторов (погодные условия, урожайность, рыночная конъюнктура), а также выраженную региональную неоднородность судебной практики.



При этом судебная практика показывает, что иски к директорам аграрных компаний чаще всего связаны с неэффективным управлением активами, финансированием убыточных проектов, а также с нарушением договорных обязательств перед контрагентами. При этом суды нередко учитывают отраслевую специфику и влияние объективных факторов, что делает взыскание убытков менее автоматическим по сравнению с торговлей или строительством.



«Сельское хозяйство — это отрасль, где результат бизнеса во многом зависит от внешних условий, не зависящих от директора. Именно поэтому суды более внимательно подходят к оценке причинно-следственной связи между действиями руководителя и возникшими убытками, — комментирует управляющий партнер юридической компании NERRA Руслан Губайдулин. — Однако это не исключает ответственности: при наличии доказательств недобросовестности взыскание остается вполне реальным».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

