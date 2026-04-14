Союзкрахмал

Производители продукции глубокой переработки могут претендовать на разностороннюю поддержку. Об этом рассказали представители Минсельхоза и Минпромторга на Х Международной конференции «ПроКрахмал 2026: от сырья к биоэкономике». Глубокая переработка позволяет увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме ВВП, создавать дополнительные рабочие места, наращивать поступления налоговых отчислений в казну. Именно поэтому развитию данного направления уделяется особое внимание.



Минсельхоз совместно с Министерством образования и науки субсидирует оснащение лабораторий, чтобы они обеспечивали развитие ассортимента, адаптацию к требованиям рынка и улучшение качества продукции, которая входит в недавно утвержденный перечень критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств, рассказал директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов. И уже успешно функционируют две таких лаборатории.



Кроме того, Минсельхоз стимулирует отечественные разработки новых продуктов, которые входят в список критически важных пищевых и кормовых добавок, в виде субсидирования 50% затрат на НИОКР. При этом, подчеркнул Скворцов, предприятие берет на себя обязательство в течение трех лет организовать промышленное производство данного продукта. «Это очень важно. Основная цель Минсельхоза — развивать науку и обязательно ее внедрение в промышленное производство», — подчеркнул Скворцов.



Кроме того, предприятиям, изготавливающим данную продукцию, предоставляются льготные кредиты на 12 лет с компенсацией 70% от ключевой ставки, а после того, как оно реализовало свое производство, предусмотрено возмещение части капитальных затрат в размере 20%. Тем самым министерство комплексно подходит к развитию и стимулированию научных разработок и адаптации технологий до внедрения продукции в промышленное производство, отметил Скворцов.



Заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга Дарья Шевякина уточнила, что продукты переработки растительного и животного сырья, а также средства для их производства — оборудование и программное обеспечение — являются частью и аналитически учитываются в национальном проекте «Технологическое обеспечение биоэкономики».



В числе мер поддержки предприятий, работающих в сегменте биоэкономики, она выделила льготное заемное финансирование инвестиционных проектов, которые касаются развития биоэкономики и биотехнологий. Продолжают работать механизмы СПИК 1.0 и 2.0 (специальный инвестиционный контракт — инструмент, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство: инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки). По словам Шевякиной, данные механизмы поддержки недооценены отраслью. «К ним стоит внимательнее присмотреться — это очень хорошие механизмы для тех, кто по каким-то критериям не может пользоваться теми налоговыми льготами, которые предусмотрены резидентством в особых экономических зонах. СПИК помогает освобождаться от определенных налогов, получать льготы», — пояснила она.



Также она выделила Российский научный фонд — эта мера предусматривает поддержку фундаментальных исследований, которые направлены на технологическое лидерство. Еще одна программа, в рамках которой производители биотехнологической продукции могут получить поддержку — программа коммерциализации. Она, уточнила Шевякина, направлена на создание конкретного промышленного производства, основанного на разработке, которой владеет конкретное юрлицо — патенте или ноу-хау. Это грантовая поддержка — порядка 100 млн руб. в одни руки. «Также у Фонда содействия инновациям есть ряд механизмов, которые он реализует в рамках общесистемных мер, а не только для нацпроекта "Биоэкономика", но биоэкономика тоже может туда приходить», — добавила она. Это программы «Умник» и «Старт», которые готовы рассматривать заявки и на продукты биоэкономики.



Наконец, в Минпромторге рекомендуют присмотреться к проекту Центр инженерных разработок, который поддерживает высшие учебные заведения и научные организации, которые направляют свои усилия на разработку комплектов технологической документации, которая необходима для того, чтобы создать промышленное производство. «Здесь главным условием является наличие кооперации и договорных отношений между разработчиком технологии и промышленным предприятием, которое будет внедрять у себя эти разработки», — уточнила Шевякина. Таким образом Минпромторг стимулирует внедрение разработок в промышленность.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

