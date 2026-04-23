Производство комбикормов к 2030 году может достичь 40 млн тонн

Производство комбикормов к 2030 году может достичь 40 млн т — на 8,7% больше, чем в 2025-м. Такой прогноз озвучил президент Союза комбикормщиков, директор ВНИИ комбикормовой промышленности Валерий Афанасьев на международной конференции «Комбикорма-2026», пишет «Финмаркет». В прошлом году, по данным Росстата, объем выпуска увеличился на 1,2%, до 36,8 млн т. Три-четыре года назад отрасль прибавляла по 5% в год, напомнил Афанасьев. По его словам, снижение темпов роста говорит о том, что комбикормовая отрасль «насытила производителей животноводческой продукции».



Основной объем комбикормов (73%) в прошлом году выпустили комбикормовые заводы агрохолдингов. Доля самостоятельных предприятий составила 8%, комбикормовых заводов птицефабрик — 18%, остальное пришлось на кормоцеха малой производительности. В общей структуре производства на долю комбикормов для птицы пришлось 17,1 млн т, для свиней — 16,2 млн т, для крупного рогатого скота — 3,2 млн т. Все три сегмента показали прирост по сравнению с 2024 годом.



Очевидных предпосылок для существенного увеличения производства кормов на текущий год не просматривается, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Наша страна вышла на плато потребления продукции животноводства и, соответственно, ее производства, что напрямую связано с объемами выпуска кормов. На фоне снижения покупательской способности и увеличения стоимости производимой продукции животноводства рост потребления животного белка на душу населения маловероятен», — добавляет он.



Тем не менее, крупные игроки продолжают расширять производство, в том числе не только для обеспечения своих животноводческих и птицеводческих предприятий, но и на продажу. Так, для ГАП «Ресурс» приоритетом традиционно остается обеспечение кормами собственных птицеводческих и животноводческих площадок, при этом часть объемов производится под заказ по индивидуальным рецептурам и реализуется преимущественно в регионах расположения комбикормовых заводов группы и ближайших к ним, рассказали «Агроинвестору» в компании. Развитие комбикормового дивизиона группы тесно связано с необходимостью баланса мощностей по производству мясной продукции, а также с реализацией программ по развитию экспортного потенциала, в том числе в рамках проектов международной кооперации. В прошлом году группа ввела в эксплуатацию четыре дополнительные линии производства шрота на комбикормовом заводе в Тамбовской области, а также завод по выпуску специализированных кормов для МРС мощностью 15 т/час в рамках овцеводческого кластера в Ростовской области. Также компания начала строительство комбикормового завода в Краснодарском крае.



