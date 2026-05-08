Производство грибов в первом квартале выросло на 3%

По итогам этого года производство грибов в России может достигнуть 150 тысяч тонн

Грибоводческая отрасль работает стабильно — идет небольшое увеличение объемов производства шампиньонов: первом квартале рост составил 3% по сравнению с прошлым годом, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов. По его словам, основная проблема отрасли — опережающий рост расходов над увеличением доходов. Отпускные цены на продукцию, по его информации, находятся на уровне прошлого года, а все составляющие себестоимости растут.



В связи с этим некоторые игроки рынка фиксируют убытки. Так, компания «Грибная радуга» в 2025 году получила убыток в 127,4 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По информации Хренова, озвученной изданию, это второй по объему производитель грибов после «Воронежского шампиньона» с объемом производства более 32 тыс. т в год (данные с сайта компании). «Воронежский шампиньон» пока не понес убытков, но также столкнулся с замедлением роста бизнеса, добавил эксперт.



Более того, «Воронежский шампиньон» реализует проект строительства новой фермы, поделился Хренов с «Агроинвестором». Сейчас у компании, согласно данным ее сайта, две производственные площадки — в Краснодарском крае и Воронежской области, — каждая из которых производит по 30 тыс. т грибов в год.



Хренов ожидает, что по итогам текущего года производство грибов в России достигнет 150 тыс. т. В прошлом году было выращено более 140 тыс. т культивируемых грибов. Россельхозбанк ранее оценивал потенциал увеличения производства грибов до 157 тыс. т к 2028 году.



