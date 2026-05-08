разделы

реклама

журналы

Производство грибов в первом квартале выросло на 3%

Отпускные цены на продукцию находятся на уровне прошлого года, а все составляющие себестоимости увеличиваются

| Агроинвестор |

По итогам этого года производство грибов в России может достигнуть 150 тысяч тонн
По итогам этого года производство грибов в России может достигнуть 150 тысяч тонн

Грибоводческая отрасль работает стабильно — идет небольшое увеличение объемов производства шампиньонов: первом квартале рост составил 3% по сравнению с прошлым годом, рассказал «» гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов. По его словам, основная проблема отрасли — опережающий рост расходов над увеличением доходов. Отпускные цены на продукцию, по его информации, находятся на уровне прошлого года, а все составляющие себестоимости растут.

В связи с этим некоторые игроки рынка фиксируют убытки. Так, компания » в 2025 году получила убыток в 127,4 млн руб., пишет «Коммерсантъ». По информации Хренова, озвученной изданию, это второй по объему производитель грибов после «Воронежского шампиньона» с объемом производства более 32 тыс. т в год (данные с сайта компании). «Воронежский шампиньон» пока не понес убытков, но также столкнулся с замедлением роста бизнеса, добавил эксперт.

Более того, «Воронежский шампиньон» реализует проект строительства новой фермы, поделился Хренов с «Агроинвестором». Сейчас у компании, согласно данным ее сайта, две производственные площадки — в Краснодарском крае и Воронежской области, — каждая из которых производит по 30 тыс. т грибов в год.

Хренов ожидает, что по итогам текущего года производство грибов в России достигнет 150 тыс. т. В прошлом году было выращено более 140 тыс. т культивируемых грибов. ранее оценивал потенциал увеличения производства грибов до 157 тыс. т к 2028 году.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы