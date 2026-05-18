Онлайн-продажи продовольствия выросли на 23,9%

Темпы роста начали замедляться

Снижение может быть вызвано растущими издержками ритейла и перебоями со связью

В январе-марте оборот онлайн-торговли продовольственными товарами вырос на 23,9% относительно 2025-го и составил 482 млрд руб., подсчитали в Infoline. По данным компании, это наименьший квартальный рост как минимум с начала 2023 года. Так, в январе-марте 2025 года оборот увеличился на 26,3% год к году, в 2024 году — на 55,6%. В Infoline снижение темпов роста онлайн-торговли продовольствием связывают с растущими издержками ритейлеров и перебоями со связью в части регионов России, пишет «Коммерсантъ».

Ограничения мобильного интернета действительно отразились на отрасли, указывают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ): его отсутствие означает выключение всех сервисов, привычная электронная коммерция перестает быть доступной. Это естественным образом приводит к сокращению числа заказов. В АКИТ добавляют, что участники «белых списков» могут превентивно ограничивать возможности передачи заказов, чтобы не создавать трудности с передачей информации о заказе партнеру и последующей доставкой.

Также на рынке может сказываться общее охлаждение потребительского спроса как онлайн, так и оффлайн в связи с преобладанием сберегательных настроений, считает председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По мнению зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова, снижение динамики вызвано ограничениями в работе интернета, макроэкономическим фактором — потребители стремятся экономить и пересматривают свою корзину, а также зрелостью рынка. «После нескольких лет бурного роста, особенно в период пандемии, рынок вступает в фазу зрелости. Основная аудитория, готовая и способная пользоваться сервисами, уже вовлечена, что естественно снижает темпы прироста», — прокомментировал Леонов «».

В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что общее количество чеков потребителей в продовольственных магазинах в январе-апреле сократилось год к году на 2%. За один визит потребители тратили в среднем 1,2 тыс. руб. Год к году значение выросло в среднем на 5%. В «Платформе ОФД» не исключают, что частота походов в продовольственные магазины могла сократиться в том числе из-за плохой погоды: зимой в части регионов страны отмечались рекордные снегопады, а в апреле прокатилась волна заморозков. Этот же фактор мог способствовать перетоку в онлайн. Из данных Infoline видно, что максимальный оборот электронной коммерции показывает в первом и четвертом кварталах, то есть в наиболее холодные месяцы года.

В АКИТ не исключают, что в перспективе на онлайн может приходиться 20-35% оборота продовольственной розницы. Именно это, по мнению ассоциации, будет способствовать дальнейшему опережающему росту сегмента. Богданов приводит более сдержанный прогноз. Он предполагает, что по итогам всего 2026 года доля онлайн-канала в продовольственном товарообороте достигнет 7%, а в 2028 году — 10%. По мнению Леонова, при отсутствии резких внешних шоков, темпы роста, вероятно, останутся умеренными, но стабильно положительными. Однако ожидать возвращения к пиковым значениям 2023-2024 годов в ближайшие кварталы маловероятно, считает он.

Но рост онлайн-канала нельзя считать исключительно позитивным фактором для продовольственной розницы: из-за дорогой доставки его доходность ниже, чем у офлайн-сегмента. В то же время крупнейшие ритейлеры фокусируются на улучшении экономики онлайн-направления, снижая расходы на доставку и используя стратегию дифференцированного ценообразования. Последняя предполагает, что онлайн стоимость товаров выше. Это позволяет частично перекладывать растущие издержки на потребителя. По мнению Богданова, рынок электронной коммерции переходит от фазы гиперроста к фазе устойчивого, но более медленного развития. Основными драйверами во втором-третьем кварталах 2026 года станут не привлечение новой аудитории, а удержание существующих клиентов через ценностное предложение и оптимизацию издержек на фоне общей потребительской осторожности. «Несмотря на замедление темпов, доля онлайн-канала в общем объеме продаж продолжает медленно увеличиваться. Это тренд долгосрочной структурной перестройки рынка», — заключил эксперт.

