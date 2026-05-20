В 2025 году производство тихих вин в России выросло на 13,6%

Доля отечественных товарных позиций (SKU) на российском винном рынке пока составляет немногим более 13%. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина в ходе круглого стола в Совете Федерации, пишет «Интерфакс». При этом по объему продаж в натуральном выражении доля отечественных вин превышает 60%: по тихим она составляет 60%, по игристым — более 70%, по крепленым — почти 90%, отметила она. Причем самый низкий показатель доли отечественных позиций вина в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях. В других регионах эта доля составляет около 20% и более.



Федина также напомнила, что в России подготовлен законопроект о внесении изменений в ФЗ «О виноградарстве и виноделии в РФ». Документ вводит требование о минимальной доле российского вина в торговле и общепите в 20% от общего количества наименований реализуемых вин. Минсельхоз ожидает его внесения в Госдуму в ближайшее время, сейчас документ находится в правительстве, уточнила она. В апреле замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что запуск «российской винной полки» ожидается с 1 марта 2027 года.



«Коммерсантъ» ранее сообщил со ссылкой на замечания рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей к законопроекту, что введение квоты для российского вина в 20% по SKU в текущих условиях технически невыполнимо и экономически нецелесообразно. Также это противоречит антимонопольному законодательству и приведет к искажению рынка.



В обращении уточняется, что российские вина представлены примерно 3 тыс. SKU из 25 тыс. в категории в целом, при этом «ресторанному» уровню соответствуют не более 500 SKU с относительно небольшими объемами производства (около 10 тыс. бутылок в год), что ограничивает возможность выполнения квоты в каждом магазине и ресторане. В результате предлагаемая модель квотирования по SKU может оказаться трудноисполнимой и непропорционально ударить по специализированной рознице и сегменту HoReCa, которые менее гибки в адаптации ассортимента, чем крупный сетевой ритейл, считают в рабочей группе.



В 2025 году производство тихих вин в России выросло на 13,6%, до 37 млн дал, игристых — на 7,7%, до 19 млн дал. Выпуск крепленых (ликерных) вин увеличился на 12,7%, до 1,3 млн дал. По словам Фединой, сбор винограда на протяжении последних нескольких лет держится на уровне около 900 тыс. т. «В прошлом году он был вообще рекордный для современной России — 955 тыс. т. Поэтому ожидаем, что вина у нас будет достаточно», — добавила она.



