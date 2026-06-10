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Страховые выплаты садоводам по убыткам за прошлый год достигли 945 млн рублей

2025 года стал рекордным по величине оплаченных застрахованных убытков в садоводстве

| Агроинвестор |

Основной ущерб садам в прошлом году нанесли заморозки, также были отмечены убытки по снижению урожая от засухи и градобития
Основной ущерб садам в прошлом году нанесли заморозки, также были отмечены убытки по снижению урожая от засухи и градобития

Страховые выплаты компаний () садоводам по убыткам 2025 года достигли 945 млн руб. по всем категориям договоров страхования. Об этом сообщил президент союза Корней Биждов, выступая на конгрессе в рамках Международной специализированной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «PRO Яблоко». В том числе по договорам с господдержкой было выплачено 638 млн руб. «Недавно одна из компаний обнародовала факт выплаты кубанскому садоводческому хозяйству на сумму 307 млн руб. по договору без господдержки. Таким образом, прошлый год стал рекордным по величине оплаченных застрахованных убытков в садоводстве», — подчеркнул Биждов.

Основной ущерб садам в прошлом году нанесли заморозки, также были отмечены убытки по снижению урожая от засухи и градобития. Выплаты по страховым событиях получили садоводы в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Кабардино-Балкарии, Белгородской и Псковской областях. Больше всего  - почти 702 млн руб. — страхового возмещения получили садоводы Кубани, потерявшие урожай яблок из-за заморозков.

В том числе почти 395 млн руб. перечислила компания «-Страхование», что стало рекордом в практике страхования многолетних насаждений, и 307 млн руб. — страховая компания «ВСК». 142 млн руб. поступило хозяйствам Крыма. Компания «Сбербанк Страхование» перечислила 82 млн руб. хозяйству в Белгородской области, которое лишилось урожая яблок из-за заморозков.

«Несмотря на пока низкое проникновение в плодовую отрасль, агрострахование уже компенсировало убытки садоводам на том же уровне, что и федеральный бюджет годом ранее в порядке чрезвычайной помощи при масштабных заморозках, даже с небольшим превышением», — отметил Биждов. В 2024 году, когда юг и центр европейской части России оказались в зоне масштабных заморозков, для адресной помощи пострадавшим садоводам распоряжением главы правительства для девяти регионов было выделено 931 млн руб., напомнил он. «Погодные условия 2025 года вновь подтвердили, что данное направление сельхозпроизводства отличается повышенными рисками и разорительным для садоводов ущербом», — добавил президент .

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