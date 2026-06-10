Минсельхоз рассчитывает на выделение дополнительных средств для льготного кредитования

На субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд рублей Е. Разумный / Ведомости

На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд руб. «Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств», — рассказала в интервью «Интерфаксу» первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд руб., напомнила она. В том числе на субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд руб. В том числе на короткие — 26,5 млрд руб., на инвестиционные — 7,2 млрд руб. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд руб.: 24 млрд руб. — на короткие и 2,2 млрд руб. — на инвестиционные.



«Прошлый год, считаю, мы закончили неплохо. Было привлечено 838 млрд руб. коротких и 490 млрд руб. инвестиционных кредитов. Думаем, что в 2026 году будем в этом же пределе, в зависимости от того, какой будет динамика ставки ЦБ, — отметила Фастова. — Планируем, что будет (объем привлечения кредитов) не ниже уровня прошлого года. В целом можно говорить, что кредитование идет в штатном режиме. Динамика по одобренным на 29 мая кредитам в 2025 и 2026 году примерно одинаковая». При этом нужно учитывать, что за прошлый год средняя ставка ЦБ составила 19,2%, в этом году она пока на уровне 14,8%. Поэтому для аграриев с учетом субсидирования в прошлом году ставка составляла от 1% до 11,59%, сейчас — от 1% до 9,42%, обратила внимание замминистра.



Выборка кредитов, по словам Фастовой, идет на уровне прошлого года. Так, на весенние полевые работы уже одобрено и выдано более 200 млрд руб. коротких кредитов, инвестиционных кредитов одобрено на 80 млрд руб. Долгосрочные кредиты в основном привлекаются на приобретение сельхозтехники, особенно в сезон полевых работ, уточнила замминистра. «В этом году, к примеру, уже одобрено более 500 льготных инвестиционных кредитов на технику, лимит активно выбирается. Спрос есть, хотя цены высокие. По этому вопросу мы в постоянном диалоге с Минпромторгом, чтобы найти решение для их снижения», — отметила она. Кроме того, с начала года одобрено свыше 20 льготных инвесткредитов на молочные фермы.



Также Минсельхоз продолжает подготовку к внедрению механизма увязки льготного кредитования с наличием полиса агрострахования. Планируется, что он заработает с 1 января 2027 года, сказала Фастова. «Очевидно, есть регионы, у которых погодные риски минимальны, а есть те, для которых они критичны. Поэтому наша задача в ближайшее время — разработать критерии, по которым будет определяться, аграрии каких регионов должны обязательно страховаться для получения льготных кредитов, а какие могут делать это добровольно», — пояснила она.



Критерии предполагается разработать до сентября, «чтобы было понимание, кому готовиться к нововведениям». «Мы консультируемся с банками, страховыми компаниями. Решили, что это должно быть как в автостраховании — единый договор. То есть заемщик приходит в банк, ему сразу выдают типовой договор со страховкой, он выбирает условия — от чего конкретно будет страховаться, полное покрытие или франшизой и так далее. Чтобы все было в режиме "одного окна". Сейчас идет проработка технических вопросов», — добавила замминистра.



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