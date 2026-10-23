В России зарегистрирован новый сорт льна-долгунца

Потенциальная урожайность волокна у нового сорта — до 21,2 ц/га «Русский Лен»

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» по заказу компании «Русский Лен» (входит в ГК «Мелком») вывел в Смоленской области новый высокопродуктивный среднеспелый сорт льна-долгунца «Славутич». Сорт выведен в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) и внесен в Государственный реестр селекционных достижений. Государственные испытания планируется провести в следующем году, сообщили «Агроинвестору» в компании.



По данным лабораторных исследований за 2023-2025 годы, средняя урожайность льноволокна у нового сорта составила 17,4 ц/га (максимальная — 21,2 ц/га), в том числе длинного волокна — 13,7 ц/га. Превышение над стандартом — сортом «Альфа» — достигло 2,8 ц/га по средней урожайности и 3 ц/га — по длинному волокну. Для сравнения, средняя урожайность волокна нидерландского сорта «Мерилин» аналогична показателям «Славутича», однако доля длинного волокна ниже, чем у нового отечественного сорта, обращают внимание в компании. Ценность сорту также придает комплексная устойчивость к ржавчине (95,1%), фузариозному увяданию (86,4%) и полеганию (4,5 балла). Устойчивость к фузариозному увяданию более чем в 1,5 раза выше, чем у «Мерилин» (56,8%). Окончательные выводы об экономическом эффекте можно будет делать после государственных испытаний.



«Для нас принципиально, что сорт сочетает прибавку по урожайности с устойчивостью к фузариозному увяданию, — отметил исполнительный директор «Русского Льна» Валерий Мишарин. — Именно сочетание этих показателей делает сорт интересным для льноводов. Уверен, что новый сорт займёт существенную долю посевных площадей в нашем хозяйстве и льноводческих хозяйствах страны». Это уже второй сорт, полученный в рамках ФНТП по заказу компании, первый — «Днепр-1» — передан на размножение в семеноводческие хозяйства.



Кроме «Днепр-1» сейчас «Русский Лен» возделывает сорта «Визит», «Грант», «Добрыня» и «Пересвет». «Сорт "Днепр-1" в этом году выращиваем на семена, в 2027-м планируем засеять им часть полей на товарное волокно, — рассказал «Агроинвестору» Мишарин. — Отбор ведем на основе результативности культивирования в условиях Смоленской области: выбираем те сорта, которые стабильно показывают высокий результат именно в нашем регионе».



По его словам, интерес компании к участию в ФНТП и выведению новых сортов льна-долгунца обусловлен необходимостью гарантировать стабильную урожайность в условиях климатических рисков. «В последние годы в Смоленской области резко возросла ветровая нагрузка, участившиеся летние шквалистые ветры и ураганы вызывают полегание льна, из-за чего хозяйства теряют объемы и качество волокна, — пояснил Мишарин. — Кроме того, сочетание высокой температуры и влажности может провоцировать вспышки грибных заболеваний. Чтобы минимизировать эти потери, нам необходимы сорта с комплексной устойчивостью — как к полеганию, так и к основным заболеваниям».



Второе ключевое направление селекционной работы — выход длинного волокна. Это наиболее ценная часть урожая, основа экономики предприятия, поэтому при создании и отборе сортов компания ориентируется на высокий показатель выхода длинного волокна из стебля, продолжает Мишарин. «На практике устойчивость к полеганию также влияет на объем длинного волокна в полученном урожае. Высокоустойчивые сорта демонстрируют способность подниматься после шквалистых ветров до пяти раз, такое свойство не дает стеблям лечь на землю, полностью сохраняя качество и объем ценного волокна», — отмечает он.



По словам Мишарина, интеграция в ФНТП обеспечивает глубокую научную базу для исследований компании. Совместно с ФНЦ лубяных культур разрабатываются целевые сорта под специфику предприятия. Практическая оценка эффективности селекционных методов на больших площадях в свою очередь оптимизирует рабочие процессы в селекции, существенно сокращая сроки внедрения востребованных решений.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

