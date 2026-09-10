Минсельхоз планирует выделить 12,7 млрд рублей на селекцию и элитные семена

Ранее Минсельхоз отмечал замедление темпов роста доли семян отечественной селекции Pixabay

Минсельхоз планирует выделить для научно-технических проектов в селекции и генетике, а также на поддержку элитного семеноводства 12,74 млрд руб. из федерального бюджета в период с 2027 по 2029 годы. Новые правила, в случае принятия, должны вступить в силу с 1 января 2027-го, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.



Из общего объема финансирования 6,74 млрд руб. предполагается направить на возмещение части затрат заказчиков комплексных научно-технических проектов (КНТП) — по 2,25 млрд руб. ежегодно. Еще 6 млрд руб. предусмотрено на поддержку элитного семеноводства — по 2 млрд руб. в 2027, 2028 и 2029 годах. Поддержка будет ориентирована на семена отечественной селекции. «Результатом реализации мероприятий государственной поддержки станет снижение уровня импортозависимости в области селекции и генетики за счет внедрения научных разработок (результатов, технологий) в производство и тиражирования семян российской селекции», — говорится в пояснительной записке к документу.



Кроме того, финансирование предусмотрено для приобретения и высева сортов и гибридов сельхозкультур, созданных в рамках ФНТП. При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что оценка экономической эффективности предложенных мер возможна на третий-четвертый год после реализации, что обусловлено технологическими процессами в области селекции и генетики.



Согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля семян основных сельскохозяйственных культур российской селекции к 2030 году должна составить не менее 75%. Однако, как в августе говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, рост доли семян отечественной селекции притормозился. По данным Минсельхоза, в 2025 году доля отечественных семян в АПК составила 69,3%, в 2024-м — 67,6%, в 2023-м — 62,5%.



Одновременно Лут указывала на необходимость ускорить создание новых сортов и гибридов за счет кооперация между всеми участниками цепочки — от селекционеров и семеноводов до сельхозпроизводителей. В апреле «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз ставит задачу повысить скорость селекционной работы и сократить сроки создания новых сортов и гибридов до двух-трех лет.



Руководитель аналитического центра Ruseed Маргарита Свищева тогда говорила, что классический цикл создания сорта или гибрида занимает более пяти лет: это связано не только с технологией, но и с биологией культур и необходимостью многофакторной проверки в поле. В мировой практике даже при широком использовании геномной селекции, маркер-ассистированного отбора и прочих технологий ускорения селекционного процесса полный цикл вывода продукта на рынок, как правило, остается в диапазоне пяти-семи лет. При этом современные технологии действительно позволяют кратно ускорить ранние этапы, отмечала она.



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