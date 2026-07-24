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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Корректировки касаются точечной настройки господдержки

| Агроинвестор |

Для малых хозяйств будет введен новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы
Для малых хозяйств будет введен новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы

Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. Изменения охватывают ряд вопросов, где требуется точечная настройка инструментов поддержки с учетом запросов отрасли и состояния продовольственного рынка, в том числе увеличения производства молока, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Президент подчеркивал необходимость обеспечения сквозного внедрения технологий и использования самых передовых решений, которые упрощают работу бизнеса и переводят многие процессы в автоматический режим», — напомнил он.

В частности, для малых хозяйств будет введен новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 млн руб. Средства позволят увеличить дойное стадо, приобрести необходимую технику, оборудование и решить вопрос с кормовой базой, рассказал Мишустин. «Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки», — добавил он.

Также изменения в госпрограмме предполагают уточнение ряда положений для получателей грантов. Так, аграрии, участвующие в СВО, смогут продлить их на 12 месяцев. Это в том числе касается грантов на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.

Кроме того, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения госпрограммы. «Рассчитываем, что предложенные изменения будут способствовать повышению эффективности в агропромышленном комплексе, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы наши граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания», — сказал Мишустин.

Кроме того, в ходе заседания правительство обсудило вопрос сохранения и развитии рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях. Сейчас вылов и разведение рыбы там связаны с серьезными рисками, поэтому многие предприниматели оказались в сложном положении, сказал глава кабмина. Правительство направит субсидии более чем 30 организациям в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, чтобы возместить часть операционных затрат и помочь сохранить рабочие места. «Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость», — сказал Мишустин, добавив, что правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются добычей водных ресурсов, их разведением и переработкой.

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