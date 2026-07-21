В Алтайском крае могут ввести локальный режим ЧС из-за засухи

В прошлом году урожай зерновых и масличных в Алтайском крае был рекордным Д. Абрамов / Ведомости

Власти Алтайского края рассматривают возможность введения локального режима ЧС в районах, пострадавших от засухи, сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Со второй половины апреля в ряде муниципалитетов края фиксируется критический дефицит осадков. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), спутниковый мониторинг подтвердил отрицательное отклонение индекса развития сельхозкультур NDVI для этих территорий.



Режим ЧС в Алтайском крае могут объявить в начале августа. По словам Виктора Томенко, к принятию экстренных мер руководство региона подталкивают кроме дефицита осадков наблюдающиеся в крае суховеи. При этом алтайские власти пока не конкретизируют масштаб ограничений — будет ли это муниципальный статус или режим ЧС охватит всю территорию края. Глава региона подчеркнул, что климатические риски наступили после исторического максимума: в прошлом году валовой сбор зерновых и масличных культур в регионе достиг 10 млн т. До этого сопоставимый производственный пик фиксировался в Алтайском крае лишь в 1972 году.



По данным на 10 июля, объем накопительных осадков в Алтайском крае составил 248 мм, что ниже нормы почти на треть, сообщили в НСА. Из-за тридцатиградусной жары в ряде территорий региона влажность верхнего слоя почвы снизилась до 7,5-18%. Спутниковый мониторинг показал отставание в вегетации сельхозкультур: индекс NDVI (показатель объема биомассы и состояния сельхозкультур) уменьшился на 5-15%. «Аграрии юго-западных регионов Сибири сегодня все чаще выказывают обеспокоенность угрозами для урожая в связи с засухой. Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов Алтайского края. Однако ситуация неоднородна по отдельным районам, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков», — пояснил президент НСА Корней Биждов. По оценке НСА, на отдельных территориях индекс NDVI укладывается в пределы нормы или превышает средние показатели.



В Омской области нехватка осадков зафиксирована в 11 муниципалитетах, проинформировали в НСА со ссылкой на сведения регионального Министерства сельского хозяйства. В Новосибирской области тоже наблюдается снижение уровня осадков, однако, по оценке НСА, климатические условия для сельхозкультур в регионе можно назвать стабильными. Объем накопительной влаги соответствует средним значениям, а влажность верхнего слоя почвы варьируется от 16-21% в южной части до 31-33% в западных районах. Развитие сельхозкультур на большей части новосибирских территорий идет без просадки индекса NDVI. «В этом году ситуация изменяется, что указывает на возможное повышение рисков засухи для аграрных регионов Сибири не только в текущем, но и в будущем сезоне», — подчеркнул Корней Биждов.



Реальной мерой поддержки для алтайских аграриев способно стать только объявление режима ЧС федерального масштаба, рассказал «Агроинвестору» председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований региона Никита Кожанов. Он напомнил, что в предыдущем сельхозсезоне в крае действовал локальный режим ЧС из-за переувлажнения почвы. «Режим ЧС регионального значения не дает, по большому счету, никаких преференций. Особый режим работает только на федеральном уровне. Тогда возможно пролонгирование лизинговой и кредитной нагрузки», — пояснил Кожанов. По его оценке, в пострадавших от засухи районах рентабельность возделывания зерновых стала отрицательной. В следующем сезоне алтайские аграрии могут отказаться от обработки низкопродуктивных земель и сократить затраты на развитие хозяйств, допускает он.



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