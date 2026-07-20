Правительство отменило ограничения на экспорт риса

Для возвращения на рынки потребуется серьезная перестройка селекционной и производственной политики Pixabay

Правительство отменило постановление о тарифной квоте на вывоз нешелушенного риса (риса-сырца) за пределы ЕАЭС. Документ опубликован на портале правовых актов. Минпромторгу также поручено снять количественные ограничения на экспорт, уточняется в документе. Одновременно признается утратившим силу предыдущее постановление правительства, которым была установлена квота на отгрузки за пределы ЕАЭС в объеме 200 тыс. т и дифференцированные ставки пошлин (0% в пределах квоты и 50% сверх нее). Новое постановление уже вступило в силу.



Решение отменить тарифную квоту на экспорт риса-сырца было принято в ходе заседании профильной комиссии, о чем в начале июля сообщал «Агроинвестор». Запрет на экспорт риса-сырца действовал в России с 1 июля 2022 года. Ограничения ввели после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. С 2026-го был разрешен вывоз риса-крупы и сырца в рамках тарифной квоты в 200 тыс. т. Но за время действия ограничений на отгрузки за пределы ЕАЭС российские экспортеры потеряли значительную часть зарубежных контрагентов, а импортеры нашли альтернативных поставщиков и перестроили логистику, обращал внимание Национальный рисовый союз (НРС). Кроме того, изменилась структура спроса: сегодня все больший спрос приходится на длиннозерные и крупнозерные сорта, которые в России производятся в малых объемах. «Чтобы вернуться на эти рынки, потребуется не только восстановление деловых связей, но и серьезная перестройка селекционной и производственной политики», — подчеркивают в объединении.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2025/26 экспорт риса-сырца из России составил 62 тыс. т. Основными покупателями стали Турция (30 тыс. т) и Беларусь (19 тыс. т). Небольшие объемы были поставлены в Казахстан, Азербайджан, Албанию, Монголию и ряд других государств.



В сообщении НРС также говорилось, что проблема еще и в том, что экспортеры риса не могут воспользоваться господдержкой — компенсацией части транспортных расходов на поставки — поскольку в перечне кодов продукции, по которым она предоставляется, нет товарной позиции ТН ВЭД 1006 «Рис», а также позиции рисовой крупы. Это объясняется тем, что при подписании документа отгрузки риса были под запретом. При этом Минсельхоз на предложение НРС внести соответствующие изменения ответил отказом из-за отсутствия дополнительного финансирования.



До введения ограничений Россия ежегодно производила около 1,2 млн т риса-сырца. За рубеж поставлялось 140-160 тыс. т в год, что позволяло поддерживать баланс между производством и потреблением, обеспечивать стабильные цены и сохранять рентабельность, достаточную для модернизации производства и дальнейшего развития отрасли. После закрытия экспорта импорт отдельных видов риса продолжился, в результате на внутреннем рынке сформировался избыточный объем, который давит на цены. По оценкам НРС, именно накопившийся профицит стал одной из ключевых причин резкого снижения стоимости риса-сырца в последние годы. В этих условиях экспорт становится механизмом стабилизации рынка, акцентируют в Союзе.



Сегодня перед отраслью стоит вопрос — насколько быстро российские производители смогут вернуть утраченные позиции на мировом рынке. Для этого необходим комплексный подход, уверены в НРС: развитие селекции, ориентированной на требования зарубежных покупателей и своевременная корректировка действующих мер господдержки. Только сочетание этих решений позволит восстановить экспортный потенциал российского рисоводства и обеспечить устойчивое развитие отрасли, считают в Союзе.



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