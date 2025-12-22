Кабмин установил квоту на экспорт риса-сырца

Ранее рисоводы неоднократно говорили о необходимости снятия ограничений на экспорт Pixabay

Правительство установило квоту на экспорт риса-сырца в объеме 200 тыс. т. Согласно документу, она будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года, ограничение касается отгрузок за пределы Евразийского экономического союза. Экспорт вне квоты будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости продукции. «Решение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки», — говорится в сообщении на сайте правительства.



С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025-го в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. Сейчас необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции. При этом в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года отгрузки шелушеного риса и рисовой крупы были ограничены квотой в 50 тыс. т, до этого они были под запретом.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, на сегодняшний день квоты в объеме 200 тыс. т достаточно для того, чтобы российский рынок риса нормально функционировал. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что введение квоты и ее объем — это адекватное решение, и оно позволит снизить нагрузку от накопившихся «излишков» на подотрасль. «Соответственно, это дает хорошие перспективы для бизнеса. Единственный момент: квоту ввели только на один год, а рисоводство — это история долгая (выравнивание полей, договоры на воду и т. д. ), и необходима прогнозируемость», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, для создания более понятных условий работы действие квоты должно быть более длительным — хотя бы два-три года. «Либо же нужно сразу признать, что после квоты эмбарго не будет, но этого, я думаю, никто не сделает», — рассуждает эксперт.



Ранее рисоводы неоднократно говорили о необходимости снятия ограничений на экспорт риса. Так, в октябре председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции отмечал, что никаких предпосылок для дефицита крупы нет, при этом рекордные переходящие запасы давят на рынок и привели к снижению цен. Переходящие запасы в сезоне-2024/25 оцениваются в 189 тыс. т против 79 тыс. т в прошлом. Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России. «Если сложить производство и импорт, то мы увидим, что без экспорта риса мы можем загубить отрасль, так как идет разбалансировка производства и потребления», — предупреждал Лобач, напоминая, что перед рисоводами стоит задача увеличить производство до 2 млн т к 2030 году.



По оценкам аналитической компании «ПроЗерно», в целом урожай риса в этом году в чистом весе составит 1,145 млн т, что на 9% меньше, чем в рекордном 2024-м, и это в любом случае очень хороший результат, говорил ранее Петриченко. В Институте конъюнктуры аграрного рынка оценивали, что в 2025-м сбор будет близок к результату за 2024-й. По словам Петриченко, урожай агрокультуры в России превышал 1 млн т и в 2023—2024 годах, что в совокупности с длительным запретом на экспорт крупы и сырца привело к снижению цен. Так, рисовая крупа весь прошлый сезон дешевела — с 70 тыс. руб./т до 50 тыс. руб./т, сейчас цены достигли 38-40 тыс. руб./т для риса по ТУ и 45-50 тыс. руб./т — для массовой крупы по ГОСТу.



