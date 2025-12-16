Урожайность риса на Кубани достигла рекорда

Валовая рентабельность производства составит примерно 7-12%, что существенно ниже уровня 2024 года Pixabay

Урожай риса в Краснодарском крае в этом году составил 869,9 тыс. т в бункерном весе при посевной площади в 113,3 тыс. га и средней урожайности в 76,8 ц/га — это рекорд, плюс 3,6 ц/га к 2024-у. В зачетном весе валовой сбор достиг 829,6 тыс. т при урожайности 73,2 ц/га, следует из данных Национального рисового союза (НРС). Однако, как отмечает объединение, рекордный показатель урожайности не вызывает оптимизма у рисоводов: цены на рис-сырец и рисовую крупу снижаются, в то же время затраты на производство растут. Так, в декабре 2024 года средняя цена реализации сырца составляла 31,6 руб./кг, крупы — 55,7 руб./кг, в начале декабря 2025-го — 19,9 руб./кг и 38,5 руб./кг соответственно. В то же время затраты на производство в 2025 финансовом году вырастут не менее чем на 10-15% по сравнению с 2024-м и достигнут 160-170 тыс. руб./га при себестоимости 21-23 руб./кг.



Низкая цена реализации на фоне рекордного сбора и закрытого экспорта риса-сырца привела к формированию значительных остатков сырья, отмечают в НРС. Так, по данным на 1 декабря, запасы риса и крупы (при пересчете на сырец) у хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края составляли 819,9 тыс. т — это на 192,4 тыс. т (примерно 30,7%) больше, чем годом ранее. Такой объем остатков будет оказывать понижательное давление на цену до уборки следующего урожая. В текущей экономической ситуации при реализации неочищенного риса по 20-25 руб./кг валовая рентабельность производства составит примерно 7-12%, что существенно ниже уровня 2024-го. Совокупность всех перечисленных факторов может привести к сокращению посевных площадей риса в Краснодарском крае в следующем сезоне, опасаются в НРС.



По оценкам аналитической компании «ПроЗерно», в целом урожай риса в этом году в чистом весе составит 1,145 млн т, что на 9% меньше, чем в рекордном 2024-м, и это в любом случае очень хороший результат, отмечает гендиректор компании Владимир Петриченко. По его словам, сбор агрокультуры в России превышал 1 млн т и в 2023—2024 годах, что в совокупности с длительным запретом на экспорт крупы и сырца привело к снижению цен. Так, рисовая крупа весь прошлый сезон дешевела — с 70 тыс. руб./т до 50 тыс. руб./т, сейчас цены достигли 38-40 тыс. руб./т для риса по ТУ и 45-50 тыс. руб./т — для массовой крупы по ГОСТу.



Все это, обращает внимание Петриченко, происходит на фоне падения цен на мировом рынке — в начале сезона они дошли до критической отметки в $330/т (FOB Бангкок, ноябрь), но сейчас немного выросли — до $400/т. Более дешевый рис — индийский или вьетнамский — стоит $350-360/т. «Так что ситуация в России соответствует мировой, хотя российский рынок не крепко связан с глобальным из-за запрета на экспорт риса-сырца и квоты на отгрузки крупы», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». Впрочем, по его мнению, сейчас нет факторов как для расширения посевных площадей под рисом, так и для их значительного снижения.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова говорит, что в прошлом году в России был собран рекордный урожай риса — почти 1,26 млн т в зачетном весе, и в 2025-м он может оказаться близким к нему по значению. «Цены на рис снижаются в течение длительного времени. Так, в Краснодарском крае в начале декабря на рис ТУ они составляли, согласно мониторингу ИКАР, 38-40 тыс. руб./т, ГОСТ — 43-45 тыс. руб./т», — говорит Глазунова, добавляя, что на ту же дату прошлого года цены были на уровне 57-58 тыс. руб./т и 65-67 тыс. руб./т соответственно. По ее словам, давление на них оказывает высокая насыщенность рынка рисом нового урожая, значительные переходящие запасы с предыдущего рекордного сезона при небольшом экспорте. Кроме того, падение цен мирового рынка обусловило ослабление цен на импортный рис на российском рынке.



