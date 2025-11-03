Производство рисовой крупы будет выше, чем в прошлом году

Качество риса в этом году выше, чем годом ранее Pixabay

Из-за неблагоприятных погодных условий уборочная кампания по рису складывается очень напряженно, рассказал «Агроинвестору» ведущий специалист-аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко. Если в 2024 году уборка риса в Краснодарском крае (основной регион-производитель) была завершена 22 октября, то в этом году на 1 ноября было обмолочено только 87,6 тыс. га, или 76% от уборочной площади. Средние темпы уборки составляют 2-3% от площади сева в день. Средняя урожайность на упомянутую дату составила 71,8 ц/га



Валовой сбор риса в зачетном весе на Кубани, скорее всего, будет на уровне 800 тыс. т, то есть немного ниже, чем в прошлом году, прогнозируют в НРС. Незначительное снижение обусловлено сокращением почти на 2 тыс. га посевных площадей и повышенной рефакцией из-за высокой влажности зерна.



В то же время, качество риса в этом году выше, чем годом ранее, сравнивает Ладатко. Если в 2024-м выход целого ядра в крупе составлял в среднем около 40%, варьируясь от 30% до 45%, то в этом году этот показатель находится на уровне 55-60%. «То есть товарной продукции — крупы — рисоводы Кубани произведут даже больше, чем в прошлом году», — подчеркивает эксперт.



Благодаря более высокому качеству урожая, выход крупы будет выше. Объем ее производства в сезоне-2025/26 ожидается на уровне 650 тыс. т. С учетом переходящих остатков (около 190 тыс. т) этого вполне достаточно для обеспечения потребности страны, а если прибавить импорт крупы, составляющий 200-250 тыс. т, то переходящий остаток на конец сезона составит 213 тыс. т. Именно поэтому необходима отмена запрета на экспорт риса, причем как риса-крупы, так и риса-сырца, обращает внимание Ладатко.



Цена на рис-сырец сейчас составляет 22-23 руб./кг с НДС — чуть выше уровня себестоимости, а на рис-крупу — 46,5 руб./кг с НДС, добавляет эксперт. В НРС не ожидают повышения цен, как минимум в краткосрочной перспективе, что может привести к стагнации рисовой отрасли, опасаются в организации.



