разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Производство рисовой крупы будет выше, чем в прошлом году

Хотя валовой сбор на Кубани ожидается ниже, чем в 2024-м

| Агроинвестор |

Качество риса в этом году выше, чем годом ранее
Качество риса в этом году выше, чем годом ранее

Из-за неблагоприятных погодных условий уборочная кампания по рису складывается очень напряженно, рассказал «» ведущий специалист-аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко. Если в 2024 году уборка риса в Краснодарском крае (основной регион-производитель) была завершена 22 октября, то в этом году на 1 ноября было обмолочено только 87,6 тыс. га, или 76% от уборочной площади. Средние темпы уборки составляют 2-3% от площади сева в день. Средняя урожайность на упомянутую дату составила 71,8 ц/га

Валовой сбор риса в зачетном весе на Кубани, скорее всего, будет на уровне 800 тыс. т, то есть немного ниже, чем в прошлом году, прогнозируют в НРС. Незначительное снижение обусловлено сокращением почти на 2 тыс. га посевных площадей и повышенной рефакцией из-за высокой влажности зерна.

В то же время, качество риса в этом году выше, чем годом ранее, сравнивает Ладатко. Если в 2024-м выход целого ядра в крупе составлял в среднем около 40%, варьируясь от 30% до 45%, то в этом году этот показатель находится на уровне 55-60%. «То есть товарной продукции — крупы — рисоводы Кубани произведут даже больше, чем в прошлом году», — подчеркивает эксперт.

Благодаря более высокому качеству урожая, выход крупы будет выше. Объем ее производства в сезоне-2025/26 ожидается на уровне 650 тыс. т. С учетом переходящих остатков (около 190 тыс. т) этого вполне достаточно для обеспечения потребности страны, а если прибавить импорт крупы, составляющий 200-250 тыс. т, то переходящий остаток на конец сезона составит 213 тыс. т. Именно поэтому необходима отмена запрета на экспорт риса, причем как риса-крупы, так и риса-сырца, обращает внимание Ладатко.

Цена на рис-сырец сейчас составляет 22-23 руб./кг с НДС — чуть выше уровня себестоимости, а на рис-крупу — 46,5 руб./кг с НДС, добавляет эксперт. В НРС не ожидают повышения цен, как минимум в краткосрочной перспективе, что может привести к стагнации рисовой отрасли, опасаются в организации.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти