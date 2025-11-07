разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Правительство может разрешить экспорт риса-сырца

На следующий год квота может составить 200 тысяч тонн

| Агроинвестор |

Рекордные переходящие запасы привели к снижению цен
Рекордные переходящие запасы привели к снижению цен

В следующем году правительство может разрешить экспорт риса-сырца, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале . Квоту на вывоз за пределы ЕАЭС предлагается установить на уровне 200 тыс. т. Внутри квоты экспортная пошлина будет нулевой, вне ее — 50%, следует из документа.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы за пределы ЕАЭС был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. В 2025-м правительство ввело тарифную квоту на экспорт 50 тыс. т рисовой крупы и шелушеного риса в период с 1 июля до конца года. По данным Минсельхоза на 6 ноября, остаток квоты составил чуть менее 36 тыс. т.

В октябре председатель совета ассоциации «» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции говорил, что необходимо снять ограничения на экспорт риса, поскольку никаких предпосылок для дефицита крупы нет, при этом рекордные переходящие запасы давят на рынок и привели к снижению цен. По оценкам объединения, в этом году производство составит 1,1 млн т, в 2024-м было около 1,15 млн т. Переходящие запасы в сезоне-2024/25 оцениваются в 189 тыс. т против 79 тыс. т в прошлом. Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России. «Если сложить производство и импорт, то мы увидим, что без экспорта риса мы можем загубить отрасль, так как идет разбалансировка производства и потребления», — отмечал Лобач, напоминая, что перед рисоводами стоит задача увеличить производство до 2 млн т к 2030 году.

Благодаря более высокому качеству урожая риса, выход крупы в этом году будет выше. Объем ее выпуска в Краснодарском крае (основной регион-производитель) в сезоне-2025/26 ожидается на уровне 650 тыс. т, ранее сообщил «» ведущий специалист-аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко. Без экспорта и с учетом импорта переходящий остаток на конец сезона составит 213 тыс. т. Именно поэтому необходима отмена запрета на экспорт риса, причем как риса-крупы, так и риса-сырца, подчеркивал Ладатко. Цена на рис-сырец сейчас составляет 22-23 руб./кг с НДС — чуть выше уровня себестоимости, на рис-крупу — 46,5 руб./кг с НДС. В союзе не ожидают повышения цен, как минимум в краткосрочной перспективе, и опасаются, что это может привести к стагнации рисовой отрасли. Россия стабильно экспортировала рис в последние 10 лет. Объем поставок на внешние рынки в этот период составлял от 80 тыс. т до 240 тыс. т крупы в год. Средний показатель — примерно 160-180 тыс. т, оценивал НРС.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти