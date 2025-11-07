Рекордные переходящие запасы привели к снижению цен Pixabay

В следующем году правительство может разрешить экспорт риса-сырца, следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии РФ от 28 октября. Копию документа разместил в своем Телеграм-канале Российский зерновой союз. Квоту на вывоз за пределы ЕАЭС предлагается установить на уровне 200 тыс. т. Внутри квоты экспортная пошлина будет нулевой, вне ее — 50%, следует из документа.



Запрет на экспорт риса и рисовой крупы за пределы ЕАЭС был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. В 2025-м правительство ввело тарифную квоту на экспорт 50 тыс. т рисовой крупы и шелушеного риса в период с 1 июля до конца года. По данным Минсельхоза на 6 ноября, остаток квоты составил чуть менее 36 тыс. т.



В октябре председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции говорил, что необходимо снять ограничения на экспорт риса, поскольку никаких предпосылок для дефицита крупы нет, при этом рекордные переходящие запасы давят на рынок и привели к снижению цен. По оценкам объединения, в этом году производство составит 1,1 млн т, в 2024-м было около 1,15 млн т. Переходящие запасы в сезоне-2024/25 оцениваются в 189 тыс. т против 79 тыс. т в прошлом. Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России. «Если сложить производство и импорт, то мы увидим, что без экспорта риса мы можем загубить отрасль, так как идет разбалансировка производства и потребления», — отмечал Лобач, напоминая, что перед рисоводами стоит задача увеличить производство до 2 млн т к 2030 году.



Благодаря более высокому качеству урожая риса, выход крупы в этом году будет выше. Объем ее выпуска в Краснодарском крае (основной регион-производитель) в сезоне-2025/26 ожидается на уровне 650 тыс. т, ранее сообщил «Агроинвестору» ведущий специалист-аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко. Без экспорта и с учетом импорта переходящий остаток на конец сезона составит 213 тыс. т. Именно поэтому необходима отмена запрета на экспорт риса, причем как риса-крупы, так и риса-сырца, подчеркивал Ладатко. Цена на рис-сырец сейчас составляет 22-23 руб./кг с НДС — чуть выше уровня себестоимости, на рис-крупу — 46,5 руб./кг с НДС. В союзе не ожидают повышения цен, как минимум в краткосрочной перспективе, и опасаются, что это может привести к стагнации рисовой отрасли. Россия стабильно экспортировала рис в последние 10 лет. Объем поставок на внешние рынки в этот период составлял от 80 тыс. т до 240 тыс. т крупы в год. Средний показатель — примерно 160-180 тыс. т, оценивал НРС.



