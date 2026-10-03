Темпы уборки подсолнечника отстают от прошлого года

Совокупный урожай масличных в этом году превысит 35 млн тонн А. Грабарчук — создано нейросетью

Отставание в темпах уборки подсолнечника относительно прошлого года составляет две недели. Его урожайность выросла на 29%, до 18 ц/га, но пока убрано только 15-17% площадей. Наиболее высокая урожайность отмечается на Юге: 26,5 ц/га в Ростовской области (плюс 12,5 ц/га к 2025 году) и 19 ц/га — в Ростовской области (плюс 10 ц/га), пишет «Агроэксперт» со ссылкой на Масложировой союз. При этом в отраслевом объединении уточняют, что прошлый сезон для южных регионов был крайне неудачным.



В Центре урожайность подсолнечника в среднем увеличилась примерно на 4 ц/га, Один из лучших результатов показывает Курская область — 30 ц/га, на 5,5 ц/га выше прошлогоднего показателя. Прогноз валового сбора подсолнечника Масложировой союз сохраняет на уровне около 20,1 млн т (с учетом новых регионов).



В то же время уборочная кампания рапса опережает прошлогодние темпы на 25%, уже убрано почти 60% от запланированных площадей, получено более 4,5 млн т. При этом средняя урожайность снизилась на 1 ц/га и составляет около 20 ц/га. Прогноз валового сбора — 6,6 млн т.



Сбор сои сейчас составляет около 2 млн т, агрокультура убрана с более чем 20% площадей. По оценке союза, ожидаемое снижение урожая подтверждается: валовой сбор по итогам сезона может сократиться на 13%. При этом средняя урожайность остается на уровне прошлого года — около 21 ц/га. Совокупный прогноз сбора основных масличных Масложировой союз также оставил без изменений — 35,7 млн т.



В то же время, по данным OleoScope на 1 октября, сектор масличных в показывает положительную динамику уборочной кампании по сравнению с прошлым годом. При общей посевной площади в 23,1 млн га валовой сбор достиг 14,68 млн т, что на 0,1% больше, чем в 2025 году. Отрасль сумела компенсировать падение средней урожайности до 17,2 ц/га (минус 1,7%) за счет расширения уборочных площадей. Лидер по намолоту в этом году — рапс: 5,1 млн т (плюс 23% к 2025 году). Подсолнечник показывает падение сбора на 20,4%, до 5,5 млн т, соя — минус 24,7%, до 2,7 млн т. Масличный лен: при плане в 1,9 млн га убрано 75,5% площадей, собрано 1,35 млн т.



По данным аналитического центра Ruseed на 29 сентября, масличные были убраны с почти 7,96 млн га площадей — это на 19 тыс. га больше, чем годом ранее, их валовой сбор составил 13,78 млн т против 13,82 млн т годом ранее. Об этом руководитель аналитического центра Маргарита Свищева сообщила в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



Уборка подсолнечника, по ее словам, пока отстает от прошлого года в связи с тем, что его сев проходил позднее и, соответственно, уборочная кампания сместилась на более поздние сроки. При этом урожайность выше, чем в прошлом году. «И если переложить текущую урожайность на оставшиеся площади, то ожидаемый валовой сбор подсолнечника может составить 21 млн т, рапса — 7,3 млн т, сои — чуть больше 8 млн т», — отмечала Свищева. Суммарно урожай основных масличных в этом году, по прогнозу Ruseed, может составить 36,5 млн т, с учетом рыжика и льна — 38 млн т.



По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в этом году составит 19,5 млн т без учета новых регионов, сбор в присоединенных территориях — 1,5 млн т. Об эом гендиректор компании Владимир Петриченко сказал в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «Это большой урожай, рекордный. В силу закрытия Азово-Черноморского бассейна у нас очень большая проблема стоит с экспортом шрота. Если мы не будем экспортировать шрот, то МЭЗы будут останавливаться», — говорил Петриченко.



По его оценкам, из-за ограниченных возможностей отгрузок и экспортных пошлин на масличное сырье Россия может недопереработать в этом сезоне 4-5 млн т подсолнечника. «МЭЗы будут останавливаться, и накопится такой огромный объем. Такого не было никогда», — подчеркнул эксперт. В то же время ситуация с переходящими запасами сои и рапса менее критичная. «Соя в этом смысле будет выглядеть более или менее оптимистично относительно той беды, которая будет по подсолнечнику. Рапс тоже относительно лучше, хотя хуже, чем в прошлый сезон», — отметил Петриченко. Он также уточнил, что в этом сезоне Россия может недопереработать около 1 млн т рапса.



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