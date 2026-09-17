Рентабельность подсолнечника в Ростовской области упала до минимума за 10 лет

Масличные остаются высокомаржинальными по сравнению с пшеницей и кукурузой Pixabay

Средняя рентабельность производства подсолнечника в Ростовской области в прошлом году составила 17,3% — это минимальный показатель за последние 10 лет. В 2026-м вероятно дальнейшее падение. Так, по словам директора Зернового союза сельхозпроизводителей региона Анатолия Кольчика, в 2025-м в закупке тонна подсолнечника могла стоить 44-45 тыс. руб., сейчас на торговых площадках цена начинается с 30 тыс. руб./т, а на практике она может опускаться до 19-20 тыс. руб./т, пишут «Ведомости».



В то же время средняя себестоимость тонны «семечки» в регионе составляет порядка 22-25 тыс. руб./т (для большинства средних и малых КФХ), сообщил изданию советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. «Чтобы хозяйство могло перекрыть убытки от зерновых и сформировать подушку на весенний сев, минимальная закупочная цена на МЭЗах должна стартовать от 38-40 тыс. руб./т с НДС при базовой масличности 48%. Любая цена ниже 35 тыс. руб./т — это работа на грани нулевой рентабельности», — отметил Корнюш.



Кольчик также подтверждает, что минимальная цена не должна быть ниже 35 тыс. руб./т, при этом цены на «семечку» снизились на 40% за полтора месяца из-за экспортных ограничений. «Подсолнечник перестает быть финансовой "выручалочкой"», — считает Кольчик. Он добавил, что существенное влияние на ценообразование оказывают высокие экспортные пошлины на подсолнечник и продукты его переработки. Производителям остается надеяться на их существенные корректировки, обещанные Минсельхозом.



Сбор подсолнечника в Ростовской области в этом сезоне может превысить 2 млн т, что почти в два раза больше показателя прошлого года.

Проблема с рентабельностью выращивания агрокультур действительно существует, подтверждает аналитик OleoScope Лилия Аширова. «Причиной тому является топливный кризис, охвативший практически всю страну и выпавший на начало уборочной кампании», — добавляет она. Так, по данным Росстата, потребительские цены на дизельное топливо с конца декабря 2025 года по настоящее время выросли на 15,5%, что соответственно тянет за собой рост затрат. В то же время блокировка Азово-Черноморских портов повлияла на вывоз продуктов переработки масличных культур, что повлекло снижение цен на сырье. Несмотря на падение доходности, масличные остаются высокомаржинальными по сравнению с пшеницей и кукурузой, считает аналитик.



В то же время в России уборка подсолнечника только началась, обмолочено 5% от всей посевной площади под культурой. Несмотря на затяжное начало уборки средняя урожайность по стране составляет 18,8 ц/га против 11,9 ц/га в 2025-м. В Ростовской области — 19,3 ц/га против 10,9 ц/га соответственно. «Высокие показатели урожайности положительно влияют на рентабельность выращивания культуры. Сейчас прорабатываются альтернативные маршруты для экспорта масложировой продукции, что может повлиять на повышение закупочных цен на подсолнечник», — прокомментировала Аширова «Агроинвестору». По ее мнению, высокая урожайность и даже небольшой рост закупочных цен в совокупности могут увеличить рентабельность производства «семечки» в этом сезоне, если мировая конъюнктура подсолнечного масла не будет сильно меняться.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что урожай подсолнечника в этом году может составить 20,7 млн т без учета новых регионов, что на 18,1% больше, чем в 2025-м, оценивают аналитики компании «ПроЗерно». С учетом новых регионов — 22,2 млн т. При высоком урожае объем переработки может составить не более 16 млн т, переходящие запасы — превысить 5 млн т в условиях действия запретительной экспортной пошлины на сырье за пределы ЕАЭС.



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