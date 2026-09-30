Урожай масличных может составить 38 млн тонн

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По данным аналитического центра Ruseed на 29 сентября, масличные были убраны с почти 7,96 млн га площадей — это на 19 тыс. га больше, чем годом ранее, их валовой сбор составил 13,78 млн т против 13,82 млн т годом ранее, рассказала руководитель аналитического центра Маргарита Свищева на отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Уборка подсолнечника пока отстает от прошлого года в связи с тем, что его сев проходил позднее и, соответственно, уборочная кампания сместилась на более поздние сроки. При этом урожайность выше, чем в прошлом году. «И если переложить текущую урожайность на оставшиеся площади, то ожидаемый валовой сбор подсолнечника может составить 21 млн т, рапса — 7,3 млн т, сои — чуть больше 8 млн т», — отметила она. То есть, суммарно наша страна может собрать 36,5 млн т трех основных масличных, а с учетом рыжика и льна показатель может составить 38 млн т.



По итогам 2026 года площади под яровыми, по официальным данным Росстата, сократились относительно 2025-го с 79,5 млн га до 77,3 млн га. Однако снижение произошло не под всеми культурами, а в основном под зерновыми и зернобобовыми. «Главный структурный тренд — это дальнейшее перераспределение площадей в пользу масличных», — подчеркнула Свищева. Их посевы в 2026-м выросли на 6% и составили 22,5 млн га против 21,1 млн га в 2025-м. Сельхозпроизводители ориентируются на эффективность производства и рентабельность.



Особенно, по данным Ruseed, площади под масличными растут в Поволжье, на Урале, в Сибири. «При увеличении площадей мы видим в отдельных регионах и высокую урожайность в этом году, и это формирует предпосылки к рекордному урожаю масличных», — сказала эксперт.



Эксперт поделилась, что агрономы Ruseed, которые работают более чем в 33 регионах, отмечают сильное повреждение подсолнечника насекомыми, которое открывает путь болезням. «Все это уже будет отражаться на масличности», — подчеркнула Свищева. Второй вызов — риск дальнейшего развития болезней осенью. Поэтому, несмотря на высокий прогноз по валовому сбору, есть риск, что масличность подсолнечника будет ниже прошлого года.



При этом производство подсолнечного масла, вероятно, в этом сезоне будет выше, чем в прошлом. Внутренний спрос на эту продукцию остается стабильным — порядка 2,6 млн т. На внешние рынки в прошлом году Россия отправила 4,6 млн т подсолнечного масла — это порядка 34% его мирового экспорта.



В этом сезоне экспорт масла из России нестабелен. Основная причина — проблемы с судоходством в Азово-Черноморском бассейне. И хотя правительство временно ограничило пошлину, само по себе ее снижение не поможет, если не будет возможности выйти на внешние рынки. «Мы рассчитываем, что регулятор этот вопрос решит, и мы вывезем необходимый объем масла», — добавила Свищева.



Проблемы с экспортом отражаются на внутренних ценах. На 20 сентября средние цены на сою просели на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсолнечник — на 23%, сравнила Свищева. «В отдельных регионах снижение цен может быть более значительным», — подчеркнула она. По наблюдениям специалистов Ruseed, часть сельхозпроизводителей пока предпочитают придерживать урожай. В то же время на мировом рынке ситуация противоположная российскому — цены на растительные масла повышаются третий месяц подряд.



Если производство масличных в 2027 году продолжит увеличиваться, то будет наблюдаться дальнейшее давление на цены, отметила Свищева. В этой ситуации необходимо либо наращивать переработку и экспорт, либо замедлять производство. «Однако из-за заметного снижения рентабельности зерновых аграрии уже сейчас начинают переориентироваться на озимый рапс, то есть, вопрос избытка масличных может стать еще более актуальным в следующем сезоне», — подчеркнула эксперт. В такой ситуации нужно создать дополнительный спрос на масличное сырье, в том числе, за счет глубокой переработки. «Сегодня мы во многом остаемся на уровне первичного предела — получения масла и шрота. Это, безусловно, очень важный этап. Но из масличного сырья можно получить больше продуктов, в том числе лецитин, белковые продукты, аминокислоты, биотопливо», — перечислила Свищева. В этом случае спрос на масличное сырье расширится, а наши предприятия за счет увеличения линейки продукции смогут выйти на новые рынки сбыта.



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