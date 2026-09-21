Внутренние цены на подсолнечное масло снижаются

В сентябре экспорт подсолнечного масла продолжит сокращаться Т. Кулистикова — создано нейросетью

В период с 14 по 20 сентября средняя стоимость тонны подсолнечного масла на внутреннем рынке составляла 85,7 тыс. руб., что на 9,8% меньше, чем неделей ранее. Сокращение за два месяца — 16%, за год — 7,9%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг «СовЭкона». По словам директора аналитического центра Андрея Сизова, снижение в первую очередь связано с ограниченным экспортом из-за приостановки отгрузок из портов Азово-Черноморского бассейна.



При этом собеседник «Коммерсанта» в одном из агрохолдингов называет падение цен на подсолнечное масло в свете проблем с экспортом объективным. Но он сомневается, что кто-либо из переработчиков даже в таких условиях будет добровольно сокращать объем производства, поскольку компании закредитованы. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также отмечают снижение оптовых цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке. Но видят его более жестким — снижение год к году на уровне 15%: до 79 тыс. руб./т (с НДС, за нерафинированное масло) на 20 сентября 2026-го. Падение за два месяца относительно текущих цен — 25%, с 104 тыс. руб./т до 79 и тыс. руб./т. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, это связано с тем, что пока идет поиск «новых» каналов для экспорта масла и шрота. Дальнейшая динамика цен, считает он, будет зависеть от их формирования. При этом текущую ситуацию эксперт называет «тревожной».



Аналитик OleoScope Лилия Аширова говорит, что средняя цена подсолнечного масла на прошлой неделе составляла 85,7 тыс. руб./т, недельное падение — ожидаемые 9,8%. «Рынок отыгрывает физическую блокировку портов Азово-Черноморского бассейна. Производители будут удерживать объемы переработки до последнего, несмотря на сложности с экспортом: слишком высоки риски перед банковским сектором», — прокомментировала Аширова «Агроинвестору». По ее мнению, переход экспорта на Балтику и автотранспорт смягчает проблему, но не решает ее. До тех пор пока рынок не увидит системной разблокировки глубоководных терминалов или запуска масштабных госсубсидий на внутреннюю логистику, профицит предложения продолжит давить на цены, уверена Аширова.



По словам Сизова, экспортеры частично перераспределяют объемы на терминалы Калининграда и Санкт-Петербурга, но их возможности ограничены. В августе, по данным «СовЭкона», совокупный объем экспорта подсолнечного масла составил 0,3-0,4 млн т, сократившись год к году на 20-40%. Предварительный прогноз на сентябрь — 0,2-0,3 млн т, против 0,4 млн т в тот же период годом ранее.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в этом сезоне в России ожидается рекордный урожай масличных — до 36,4 млн т. Наибольшую прибавку к общему урожаю дадут подсолнечник и рапс. По последним оценкам Минсельхоза США, их сбор составит 21 млн т (плюс 20%) и 7 млн т (плюс 27%) соответственно.



Впрочем, по словам собеседника «Коммерсанта», качество урожая подсолнечника в этом году низкое, особенно с точки зрения масличности. Он связывает это с погодными условиями и плохими семенами. Из-за импортозамещения на рынке, по словам эксперта, оказалось много некачественной продукции. Низкое качество урожая, в свою очередь, может сказаться на объемах выпуска продукции.



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