Спад после подъема



В последние годы сельскохозяйственные земли в России постепенно дорожали. 2017-й и вовсе стал для них пиковым за последние пять лет. Но в прошлом году рост цен остановился, и в большинстве основных аграрных регионов даже наметился некоторый откат. Исследование аналитического центра «СовЭкон» показало, что в ряде областей снижение за год составило до 10 тыс. руб./га. Так, в Ростовской области цены на сельхозземлю в среднем опустились со 119 тыс. руб./га до 108 тыс. руб./га, в Волгоградской — с 45 тыс. руб. до 35 тыс. руб./га, в Липецкой — с 38 тыс. руб./га до 30 тыс. руб./га, Воронежской — с 55 тыс. руб./га до 43 тыс. руб./га. В двух других самых дорогих (по стоимости земли) регионах — Краснодарском и Ставропольском краях — тоже наблюдалось снижение, хотя и менее значительное: со 134 тыс. руб. до 130 тыс. руб./га и с 99 тыс. руб./га до 94 тыс. руб./га соответственно.