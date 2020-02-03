Десять трендов 2020 года

Мир стремительно переформатируется. Даже в такой консервативной сфере, как АПК, уже не получается работать «по старинке». Быть успешным — больше не значит просто уметь делать то, что делают все. Соблюдать технологию и собирать хорошую картошку. Или производить добротное столовое яйцо категории С0. Либо делать молоко высшего сорта в тетрапаковских пакетах. Этого мало: затраты растут, маржа снижается, поддавливают конкуренты, да и потребитель не тот, что вчера. В современном мире нет стабильности — в нем постоянны только перемены. Понимание, что и как будет меняться — не залог успеха в бизнесе, но непременное условие для такого успеха. Вот десять стратегических трендов, с которыми агросфере придется жить и в наступившем году, и в ближайшее десятилетие. Изложу наглядно, в виде списка, сознательно отступив от литературной подачи текста. Ведь и информация тоже воспринимается и потребляется не так, как раньше.



1. Резервы роста насыщенных (свинина, мясо птицы), перенасыщенных (яйцо, мука) и низкомаржинальных (молоко) рынков будут лежать в сфере новых продуктов и товарных категорий. Это не обязательно переработка, хотя и она тоже. Это традиционные продукты в новой подаче — как замороженные молочные десерты. Новые продукты из традиционных ингредиентов (крем-чиз). Сегменты, надстроенные над привычным базовым продуктом (стейки из говядины -не куски, а именно стейки).



2. Консолидация и специализация производителей. В прошлом десятилетии то и другое произошло в масложировой и молочной сферах. Игроки первой создали много новых мощностей, провели серию M&A, и каждый сделал ставку на ключевое направление: базовый продукт (масло), жиры либо что-то третье (кондитерка или майонез). Крупный молочный бизнес консолидировал более мелкий, загрузил все мощности, достиг предела и встал перед выбором: расти за счет раскрутки немолочных производств, начинать дорогой раунд инвестиций в продажи/покупку предприятий за пределами страны или выходить из бизнеса. Так «Юнимилк» перешел к Danone, а «Вимм-Билль-Данн» - к PepsiCo. Следующий этап консолидации ждет мясной сектор — в первую очередь, свино- и птицеводство, производителей молока-сырья и, возможно сахара. Но здесь вероятнее дальнейшая санация заводов, чем M&A.



3. Внешняя экспансия, самая простая форма которой — экспорт. Более сложная — покупка или создание производств на тех рынках, которые востребуют нашу продукцию. В этом смысле ставка на Китай — плоская и достаточно неочевидная тактика. Намного более дальновидно посмотреть на рынки, куда пришли или будут приходить большие мировые деньги. Кроме условных «западных денег», источников свободного капитала в мире всего два. Это Китай и исламские финансы. В данном смысле перспективные рынки сбыта — те, куда (а) идут либо могут пойти те или другие деньги, (б) которые в ближайшее десятилетие будут быстро расти, (в) расти заведомо быстрее внутреннего. Примеры — Нигерия, Индия и (не удивляйтесь) Пакистан.



4. Рост сильных региональных игроков — таких, как «Умалат» в Брянске или «Дороничи» в Кирове. Становиться ими будут в том числе производители базовых агротоваров (мяса, молока, сахара и т. д. ), нашедшие синергию в производстве продукции с добавленной стоимостью. Сахар — хорошая основа для выпуска, скажем, кондитерских изделий или высокоценных кормов. Молоко — сыров. Мясо — кусковых полуфабрикатов b2b и b2c, готовых продуктов, к которым лоялен местный потребитель.



5. Продолжение тренда на региональную и межрегиональную специализацию. Примеры кластеров, сохранившихся со времен СССР, — Ленобласть (молоко) и Алтай (мука, сыроделие). В новейшей России центр и Черноземье стали индустриальными лидерами в производстве мяса, Приволжье — номером один по масличным. Пример нового молочно-сырного кластера — Московская область, но его еще предстоит создать.



6. Цифровая трансформация, тренд на которую формируется с двух сторон. Государство пытается обелить рынок, решая фискальные и контрольные задачи — отсюда «Меркурий», «Честный знак» и намерение прослеживать все вплоть до зерна в поле. Бизнес учится использовать большие данные и другую новую аналитику для анализа предпочтений потребителя, клиента, поиска резервов роста эффективности затрат.



7. B2b-аутсорсинг. Очевидный пример — животноводство. Передача партнерам выращивания и доращивания телят или ягнят с постановкой четких KPI и при полном селекционно-генетическом и ветеринарном сопровождении. Не уверен, что тренд возобладает, но попытки строить на нем бизнес-модели уже предпринимаются.



8. Сохранение исторически и географически обусловленной ресурсной модели развития АПК с фокусом на производство биржевых товаров. Мы — первые в мире по площади сельхозугодий и вторые после Бразилии по запасам пресной воды. А значит, должны по полной задействовать прежде всего эти ресурсы. Глубокая переработка и инноватика при всей необходимости их развития останутся важным, но вторичным трендом, который сам по себе не обеспечит ни продбезопасности, ни экспортных KPI.



9. Увеличение спроса на альтернативные продукты питания, где много возможностей для создания добавленной стоимости как b2b, так и b2c. Я имею в виду линейку-продолжение базовых видов продовольствия. Скажем, молоко, мука и растительное масло становятся все больше ингредиентами, и все меньше — самостоятельными продуктами. Значит, ниша для развития — не просто сыр, а сыр для пиццы (моцарелла) или чизкейка. Не просто рис, а рис для суши. Не обычное масло, а масло для заправки салатов, приготовления плова или попкорна.



10. Изменение моделей поведения потребителей. Не всех, но тех, кто платежеспособен, а главное, формирует тренды, за которыми рано или поздно последуют остальные. Когда-то такие хедлайнеры сформировали культуру потребления йогуртов. В ближайшее десятилетие они будут формировать такие тренды, как продукты для поддержания активного образа жизни, обогащенные (например, с пребиотиками или высоким содержанием белка), спортивное и функциональное питание.

