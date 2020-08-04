АПК под влиянием падения спроса

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

2020 год для сельского хозяйства, пожалуй, запомнится как один из самых необычных и непредсказуемых

Еще чуть более полугода назад никто из аналитиков не ожидал, что важным фактором влияния на агроотрасль станет пандемия коронавируса. Хотя официально АПК не признали пострадавшим от COVID-19, последствия для сектора безусловно будут иметь сокращение доходов населения, покупательской способности, рост уровня безработицы.



По данным Росстата, общая численность безработных в России в июне 2020 года увеличилась по сравнению с маем на 93 тыс. человек и составила более 4,6 млн человек. Уровень безработицы в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз этот показатель превышал 6% в марте 2012 года и равнялся тогда 6,5%.



Не важно выглядит ситуация и с реальными располагаемыми доходами россиян. Во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар коронакризиса, они упали на 8% в годовом выражении, следует из информации статистического ведомства. Это рекордное падение с 1999 года: тогда показатель опускался на 12,3%. Впрочем, оценка Росстата оказалось не такой пессимистичной, как цифры экономистов, предсказывавших двузначное падение реальных располагаемых денежных доходов в апреле—июне 2020-го. Так, эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ оценили сокращение показателя во втором квартале на 18% в годовом выражении, а аналитики ВЭБ.РФ — на 17,5%.



О заметном падении доходов населения свидетельствуют и опросы населения. Например, исследование ЦСР, проведенное в мае, показало, что большинство россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. 33% респондентов сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 23% уволили. А согласно результатам опроса СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», за время режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне. Среднедушевые доходы населения во втором квартале составили 32,8 тыс. руб., оценил Росстат.



Влияние снижения доходов и покупательской способности уже ощутили на себе представители тепличной и молочной отраслей, о перераспределении спроса в пользу более дешевых позиций говорят производители мясных продуктов, падения потребления фруктов опасаются и садоводы. В сложившейся ситуации повышать оптовые цены на продовольствие не получится. В рознице рост тоже не активный: в июне по сравнению с маем продовольственные товары подорожали в среднем лишь на 0,2%, хотя за год они и прибавили 3,9%. По прогнозам же Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в ближайшие месяцы инфляция останется ниже целевого уровня в 4%, который определяет ЦБ России — летом и осенью она будет в диапазоне 3,2-3,5%.



Между тем, каждый из основных секторов АПК продолжает наращивать объемы производства. Ежемесячный прирост выпуска сельхозпродукции с января по июнь равнялся 3% или превышал эту цифру (за исключением января). Второе полугодие, конечно, внесет свои коррективы в годовой показатель. По итогам 2020-го Минсельхоз уже сократил свой прогноз до 1% с планового 1,8%. Но главным негативным итогом будет не этот показатель, а почти повсеместное сокращение доходности агрокомпаний и как следствие уменьшение инвестиций в развитие производств и новые проекты, уход с рынка более слабых игроков, увеличение числа сделок по слиянию и поглощению. Чем на это ответит государство?..

