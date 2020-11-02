Растениеводам будет жарко?

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2021 году засуха может стать одним из главных стресс-факторов для отрасли

Этот год сложился непросто для многих растениеводов южных регионов, Сибири и Урала. Локальные засухи наносили ущерб посевам разных агрокультур и иногда в соседних районах ситуация могла кардинально отличаться: одно хозяйство собирало по 100 ц/га кукурузы, а другое убирало ее на солому. В связи с этим, сказать конкретно какие были потери, довольно затруднительно. Нам аграрии жаловались на снижение урожайности зерновых, подсолнечника, предприятия ЮФО сильно подвела сахарная свекла. Животноводы разных регионов тоже сообщали о проблемах с заготовкой кормов. Хотя, несмотря на такие неприятности, страна все-таки соберет второй после рекордного урожай пшеницы, выше среднего будет и валовой сбор кукурузы.



Но вот озимый сев, обещавший стать рекордным, из-за недостатка влаги опять же на юге и в Центральном Черноземье, находится под угрозой. По данным Института космических исследований Российской академии наук (РАН), на юге Центрального и Приволжского, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значения индекса вегетации посевов сельскохозяйственных культур сильно ниже среднемноголетних. Из-за дефицита влаги и в случае дальнейшего отсутствия осадков озимые культуры здесь могут испытывать проблемы в развитии, считают представители института.



На октябрьской конференции «Агроинвестора» Russian Meat&Feed Industry вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут высказал мнение, что Россия, вероятно, подошла к 10-12-летнему циклу глобальных засух, которые захватывают большинство зернопроизводящих регионов. Последний раз масштабная засуха в России была в 2012 году, когда производство зерна опустилось до менее чем 71 млн т, а пшеницы не превысило 38 млн т. Перед этим — в 2010-м и 2011-м — по всей стране возникали локальные засушливые явления.



Повторится ли эта ситуация или выправится эксперты пока сказать не берутся. Климат меняется слишком быстро, а с учетом влияния антропогенного фактора, эти изменения становятся все более трудно прогнозируемыми. По информации РАН, число опасных природных явлений по всему миру выросло за последние 40 лет в четыре раза. А согласно отчету, опубликованному в июле Всемирной метеорологической организацией (ВМО), к 2024 году средняя глобальная температура может подняться более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем, что намного раньше, чем предполагали ученые. Поэтому в следующие пять лет различным регионам Земли грозят масштабные засухи, впрочем, как и наводнения. Однако следующий год все-таки может быть холоднее, чем 2020-й, благодаря тому, что Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) и Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо) будут находиться в нейтральных фазах, считает член-корреспондент РАН Игорь Мохов.



Что же делать аграриям в свете таких перспектив? Страховать посевы и урожай? Доверия к страховой системе у них пока еще глобально не прибавилось. Вкладываться в технологии? Те, кто могут себе это позволить, и так закапывают на гектар немало средств. А кто не может, тот вряд ли позволит себе такие вложения и в ожидании погодных катаклизмов. Остается надеяться. И, скорее, как всегда, на авось, а не на государство, ведь пока что поддержку отрасли сельхозпроизводители и так считают недостаточной. А в перспективе ближайших трех лет она может стать еще меньше.

