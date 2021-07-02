Что готовит нам новый сезон

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

1 июля стартовал 2021/22 зерновой сельхозгод. Ожидания на его счет у аграриев и экспертов пока не самые оптимистичные (в плане доходности) — конкуренция на мировом и внутреннем рынках будет высокой, что вряд ли позволит ситуации с рекордными ценовыми уровнями, которые были в сезоне-2020/21, повториться. Свой вклад в снижение маржи внесут затраты на производство, которые, в отличие от цен, год от года почти всегда только растут

В мире с производством зерна, кажется, все будет неплохо. Согласно июньскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, глобальный урожай пшеницы по сравнению с прошлогодним показателем вырастет почти на 19 млн т до рекордных 794,4 млн т, кукурузы — на 65 млн т до 1189,9 млн т. Прибавка в 1,6 млн т — до 506,6 млн т — ожидается по рису. И только по ячменю может быть небольшой спад — на 2,6 млн т до 157,2 млн т.



России американское ведомство тоже обещает рекордный урожай главной зерновой культуры — 86 млн т. Сбор кукурузы, по прогнозу, вырастет на 1,1 млн т до 14,9 млн т, а ячменя в нашей стране, как и в целом в мире, сельхозпроизводители, вероятно, намолотят чуть меньше, чем годом ранее — 19,8 млн т (в 2020-м — 20,6 млн т). С таким потенциалом в наступившем сезоне Россия упрочит свое лидерство в экспорте пшеницы. По мнению аналитиков FAS USDA, вывоз может достигнуть 40 млн т. В торговле ячменем российские экспортеры тоже, возможно, улучшат позиции, поднявшись с третьего места в рейтинге крупнейших экспортеров данной агрокультуры на второе, обогнав Австралию (была на второй позиции в завершившемся сельхозгоду). Впрочем, по оценке одного из наших экспертов, объем вывоза российского ячменя на внешние рынки в 2020/21-м был больше, чем насчитало аграрное ведомство США, что позволило нашей стране уже в ушедшем сезоне расположиться на второй строке рейтинга. Подробнее об этом и других результатах экспорта зерна в минувшем сельхозгоду вы сможете прочитать в статье «Вывоз зерна приблизился к рекорду».



Российские эксперты зернового рынка, пожалуй, более осторожны в прогнозах. Видимо, они лучше, чем американские коллеги, понимают местные правила игры. Регулирование отрасли пока никто не отменял. А плавающие пошлины, хоть участники рынка и называют их более мягким решением, чем пошлины фиксированные, которые действовали в первой половине 2021 года, все-таки могут отрицательно влиять на конкурентоспособность российского зерна, да и съедать часть доходности экспортеров и аграриев. Для примера, с 17 по 22 июня этого года пошлина на поставки пшеницы из России составила $33,3/т, тогда как с 9 по 16 июня — $29,4/т, а со 2 по 8 июня — $28,1/т. Низкие ставки, действующие в первой половине месяца, сразу повысили привлекательность нашей пшеницы на мировом рынке и активизировали экспорт. Высокие же в случае стабилизации цен в Европе делают российское зерно менее интересным покупателям.



Ограничения внешней торговли не могут не отражаться на настроениях аграриев. И если в наступившем сезоне каких-то сильных изменений они сделать не смогли, так как производственный цикл все-таки был запущен несколько раньше, чем меры регулирования стали ужесточаться, то в следующем сельхозгоду многие из сельхозпроизводителей не исключают корректировку севооборотов. Этому будет способствовать и по-прежнему сохраняющаяся на рекордно высоких уровнях рентабельность масличных. Как распределялась маржа в сезоне-2020/21 и на чем агрокомпании будут зарабатывать в 2021/22-м, обязательно прочитайте в статье «Доходы растениеводов пока в плюсе».

