Неопределенность сохраняется

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

АПК вступил в 2022 год. Каким он будет для отрасли, сейчас никто не может точно прогнозировать. Когда мы подводили итоги 2020-го, говорили о том, что тот год из-за распространения коронавируса был одним из самых сложных за долгое время. В конце следующего мы признали, что все-таки 2021-й оказался труднее, чем предыдущий. Еще больше проблем для сельхозпроизводителей, конечно, не хочется ожидать, но легкими условия работы в наступившем году, наверное, тоже не будут

На недавней встрече «Агроинвестора» с представителями экспертного сообщества и бизнеса мы попробовали назвать главные вызовы завершившегося года. И все дружно сошлись во мнении, что вызовом номер один стало государственное регулирование рынков. С учетом того, что пока «ослаблять вожжи» никто не собирается, аграриям по-прежнему придется отдавать часть своей маржи и бороться с растущими затратами самостоятельно. Некоторым отраслям, впрочем, планируется оказать поддержку. Но лишь некоторым, явно в недостаточном объеме и наверняка с задержкой.



Справедливости ради отмечу, что риски ситуации власти осознают. Как сказал в середине декабря на «правительственном часе» в Государственной Думе Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, работая над обеспечением доступности продукции для населения, необходимо соблюдать баланс, при котором цены на продовольствие останутся на приемлемом уровне, но рентабельность производства и инвестиционная привлекательность снижаться не будут.



По мнению ведомства, рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021 году, по предварительной оценке, составит 23,4%, а индекс выпуска продукции АПК будет положительным (хотя по итогам 10 месяцев Росстат сообщал о сокращении показателя на 2,9%). На следующий год Минсельхоз тоже настроен оптимистично. В 2022-м объем производства во всем агропроме может увеличится на 1%, рассчитывает министерство.

