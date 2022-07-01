Потенциал, ограниченный санкциями

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В июльском номере на тему экспорта у нас две статьи: расскажем, с какими итогами закончился зерновой сезон 2021/22, и посмотрим на динамику вывоза мяса в первой половине этого года

С введением нескольких пакетов экономических санкций работать экспортерам любой отрасли стало еще сложнее, чем обычно. Помимо внутренних ограничений на отгрузку (зерна, масличных, подсолнечного масла, минеральных удобрений, в частности) в виде квот и пошлин, а также фитосанитарных и ветеринарных, действующих в странах — импортерах российской сельхозпродукции, к усложняющим экспорт факторам добавились проблемы с расчетами, контейнерами, судами и прочим. Тем не менее экспортеры продолжают развивать поставки и добиваются хороших результатов. По итогам первых пяти месяцев вывоз отечественной продукции АПК увеличился на 16%, информировала в начале лета вице-премьер России Виктория Абрамченко.



В середине июня Минсельхоз сообщал, что видит «определенные позитивные сигналы» по снятию барьеров в экспорте сельхозтоваров. Например, США заявили о готовности гарантировать судовым и страховым компаниям, участвующим в вывозе российской продукции, что они не попадут под их санкции. Глава ведомства Дмитрий Патрушев считает, что скорейшее снятие торговых барьеров необходимо для решения общегуманитарных задач, и в этом вопросе важна реакция международных организаций, в первую очередь системы ООН.



Не последнюю роль в данном процессе должно бы играть ВТО, но по состоянию на середину июня каких-либо официальных заявлений на тему влияния введенных санкций на свободную торговлю от организации не поступало. В 2022 году исполняется 10 лет, как Россия стала членом этого объединения. Когда-то на ВТО возлагались большие надежды, хотя одновременно звучала и масса опасений по поводу возможного вреда от этого членства. На самом деле каких-либо значимых плюсов или минусов рынок за прошедшее время не заметил.

