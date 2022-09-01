Сможет ли западный мир не наступить на собственные грабли?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Уже несколько месяцев мировое сообщество говорит о возможном продовольственном кризисе, дефиците продуктов питания и росте числа голодающих, в первую очередь — в беднейших странах. И это при том, что в перспективе 2022-2031 годов глобальное сельскохозяйственное производство (в постоянных ценах) может увеличиться на 17%

И это при том, что в перспективе 2022-2031 годов глобальное сельскохозяйственное производство (в постоянных ценах) может увеличиться на 17%. О такой прибавке говорит ОЭСР-ФАО в обновленном агропрогнозе (подробнее — на стр. 16). И произойдет она преимущественно за счет регионов со средним и низким уровнем дохода, включая страны Африки, Ближнего Востока, Азии. Однако этого прироста будет недостаточно для обеспечения едой всего населения планеты.



Одним из факторов, сокращающих предложение продуктов питания на глобальном рынке, эксперты организаций называют конфликт России и Украины. Если он затянется, то только в 2023 году число хронически недоедающих во всем мире может вырасти на 19 млн человек. Действительно ли всего от двух стран настолько зависит разрастание проблемы голода? Да, Украина и Россия являются одними из самых важных мировых производителей и экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. Однако своими продуктами животноводства они снабжают в основном внутренние рынки. Да и вывоз перечисленной продукции по крайней мере наша страна все-таки сама не закрывала (экспортные пошлины на зерно, масличные, подсолнечное масло были введены задолго до специальной военной операции и непосредственно с ней не связаны). Другой вопрос, что некоторые покупатели не стремятся ее приобретать или этому мешают введенные ими же санкции.



Россия также играет важную роль на мировых рынках энергетики и удобрений. Но сокращение отгрузок тех же газа, нефти и угля западным импортерам тоже происходит все-таки в первую очередь не по инициативе отечественных поставщиков. В совокупности такие решения будут вести к повышению себестоимости продуктов питания и, соответственно, сокращению их доступности для населения. Возможно, при введении очередных пакетов ограничений некоторым странам стоит больше задумываться, к какому результату они могут привести и кто прежде всего от них пострадает.



Нашей же стране дефицит продовольствия пока не грозит. Урожаи зерна и масличных ожидаются на рекордных уровнях (про новый сезон масличных можно почитать на стр. 52). Производство мяса за первое полугодие выросло более чем на 4%, и, вероятно, по итогам года прибавка будет не меньше, а то и больше. Валовой надой молока пока не сильно увеличился по сравнению с шестью месяцами годом ранее, но потенциал повышения производства все-таки имеется. Также стоит надеяться, что спад доходов жителей России не будет очень сильным, и они по-прежнему смогут не только обеспечивать себя всем необходимым продовольствием, но и понемногу наращивать спрос. Это нашим аграриям совсем не повредит.

