Перспективы зерновой отрасли под вопросом

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В последние несколько сезонов производители зерна работали в условиях невысокой доходности, что постепенно выливалось в снижение технологичности сектора, уменьшение посевных площадей под пшеницей, сокращение закупок сельхозтехники и приводило к прочим негативным последствиям

Впрочем, еще пару лет назад аграрии и представить не могли, что ситуация может стать еще хуже. Этим летом из-за атак беспилотников остановился экспорт зерна через Азово-Черноморский бассейн. Стало понятно, что предыдущие, не самые успешные в плане рентабельности годы были вовсе не так плохи.



Зарубежные поставки играют для отрасли огромное значение. С учетом высокого производства и снижающегося потребления зерновых культур внешний сбыт помогает удалять из страны излишки товара, тем самым поддерживая внутренние цены. В этом сезоне значительная масса зерна — по разным оценкам, от 22 млн до 35 млн т, — может остаться лежать в закромах. Это предвещает еще большее снижение стоимости, в первую очередь пшеницы. Хотя уже в начале октября эксперты отмечали, что цены коснулись «дна».



К чему это приведет? К дальнейшему сокращению рентабельности, вероятному банкротству части хозяйств, уменьшению посевов и общему отставанию отрасли.. Между тем денег на поддержку сектора в трудное время у государства, кажется, нет. В следующем году финансирование госпрограммы развития АПК, согласно проекту федерального бюджета, предполагается снизить более чем на треть, в том числе меньше будет поддержка и по ключевому для сельхозпроизводителей направлению — льготному кредитованию.

