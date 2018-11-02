Больше молодых. Как повлияет на агробизнес пенсионная реформа

Агентство «Контакт», занимающееся подбором кадров в том числе для аграрного сектора, провело исследование на тему пенсионной реформы среди сельскохозяйственных компаний. В опросе приняли участие 32 структуры.



Выяснилось, что в 80% из них работает от 6 до 10% сотрудников старше 50 лет. Почти 60% работодателей нанимают не более 50 возрастных специалистов в год, а 20% — не привлекают старший персонал вообще. При этом сами сотрудники держатся за работу, оставаясь в компании и после достижения пенсионного возраста.



Большинство компаний-респондентов признались, что после введения реформы сотрудникам будет сложнее найти работу. В то же время пенсионные преобразования накладываются на другой очевидный тренд отрасли — стремление компаний, работающих в сельском хозяйстве, омолодить коллектив.



«Свежая кровь»

Оказалось, что сигналом «стоп» для многих работодателей становится уже цифра 45. Например, совсем недавно HR-директор крупного мясоперерабатывающего завода рассказала, что в прошлом году им пришла директива «влить свежую кровь» — в результате почти 25% штата, занятого в животноводстве, было сокращено, и на место сотрудниц старше 40 лет пришли молодые ребята. На другом мясоперерабатывающем комбинате негласно запрещено нанимать электриков старше 45 лет. Про обычных сотрудников говорят, что они к этому возрасту уже физически не могут справляться с обязанностями — особенно это касается регионов, где плохая ситуация с медициной. В другой, к слову говоря, международной корпорации рассказали, что пенсионерам платят по три оклада, тем самым стимулируя к уходу: чем дольше человек сидит на месте, тем меньше «парашют».



Исследование, проведенное среди представителей рынка АПК, показало, какие трудности они видят в работе с персоналом предпенсионного возраста. Большинство из них отметили отсутствие мотивации развиваться дальше (80% компаний), низкий уровень мобильности и скорости реакции (80%), а также снижение производительности труда (70%).







Омоложение отрасли происходит по двум основным причинам. С одной стороны, растут скорости, появляются новые технологии, развивается диджитализация всех областей. Нужно гораздо плотнее общаться и работать с IT, и не всегда старшее поколение успевает за нововведениями. С другой стороны, не все специалисты сохраняют горящие глаза и мотивацию в более зрелом возрасте. И наконец, многие работодатели заинтересованы в молодежи, потому что хотят растить собственные кадры.



Здесь, конечно, возникает большая проблема. Власти декларируют увеличение пенсионного возраста, работодатели неофициально исповедуют эйджизм, и в результате никто не готов реально помогать сотрудникам старше 50 (и даже 45) лет с точки зрения трудоустройства. Тем не менее каждый работник должен иметь возможность применить свой опыт и знания на практике и быть полезным именно с точки зрения своих навыков, а не быть вынужденным уходить вахтером, кассиром, продавцом только потому, что на них есть спрос.



Эта проблема касается всех уровней сотрудников: и линейного персонала, и руководителей среднего звена, и топов. Кардинально изменить ситуацию могут именно работодатели, которые не всегда понимают, какую выгоду и пользу могут принести сотрудники в возрасте: как минимум у них есть опыт и знания, которые они готовы передать молодому поколению, и они более лояльны корпоративной культуре.



Возрастные кадры нужно ценить Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Проводилось немало исследований, которые показали актуальность проблемы дефицита кадров. Наверное, для большинства сфер экономики она насущна, но в сельском хозяйстве особенно заметна. В привычной схеме «труд — земля — капитал» именно труд оказывается слабым звеном. Молодежь, приходящая из аграрных вузов, слабо подготовлена. В такой ситуации надо особенно ценить возрастные кадры. Именно специалисты предпенсионного возраста, хотя уже и не столь сильны физически, имеют значительный жизненный и профессиональный опыт, умеют трезво оценивать ситуацию.



Те, кому за 40, обладают рядом очевидных плюсов перед молодежью. Они менее амбициозны и более сговорчивы в плане заработной платы. Зарубежный опыт показывает, что к ним надо относиться особенно бережно. Кто будет работать, когда они уйдут? Многие руководители не без беспокойства задаются этим вопросом. Но при грамотной работе со специалистами предпенсионного возраста они не просто не станут обузой, но и принесут огромную пользу.

Важным шагом сейчас должно стать появление программ переподготовки возрастных специалистов. Попытки их создания уже есть, надеюсь, дискуссии вокруг пенсионной реформы поспособствуют продвижению этой темы.

А как у них?

Конечно, западные компании также признают проблему, связанную с эйджизмом, но, в отличие от российских работодателей, у них есть ряд наработанных практик, которые позволяют ее решить.



Одна из самых популярных тем — школа наставничества. Подобная система работает и в Европе, и в США. Например, у одного клиента агентства «Контакт» — американской компании, работающей в атомной энергетике, была налажена работа со специалистами старше 60 лет следующим образом: как только у возрастных работников заканчивается контракт, их приглашают координаторами конкретных проектов. Они уже выступают в роли консультантов, но официально выведены за рамки штата и работают по срочному договору.







Есть и другие примеры частичной занятости или проектной работы. Некоторые американские компании, занимающиеся экспресс-доставкой и логистикой, приглашают бывших сотрудников в возрасте или пенсионеров (в частности, водителей) обратно на работу в пики загрузки бизнеса — например, перед рождественскими праздниками. Руководство подчеркивает, что это очень выгодная инициатива: обычно у таких работников по 25-40 лет стажа, они знают стандарты и корпоративную культуру предприятия, им не нужно обучение, и менеджмент полностью им доверяет. К примеру, по оценкам руководства компании UPS, приглашение пенсионеров обратно на работу в рамках частичной занятости сэкономило бизнесу миллионы долларов.



Не стоит забывать и о различных службах и социальных инициативах, помогающих трудоустройству персонала в возрасте. За границей существуют специализированные сайты (Retired Brains, Retirement Jobs, Retired4hire и т. п.), созданные для кандидатов старше 50 лет. Есть группы в социальных сетях, например в рамках платформы LinkedIn, которые помогают искать работу возрастным кандидатам и пенсионерам. Если в России и появятся подобные инструменты, то, скорее всего, инициатива будет снизу, благодаря острой заинтересованности работника, а не работодателя: пока в таких решениях больше нуждаются сами сотрудники, а не компании, которые, как показало исследование, по-прежнему ориентируются на молодежь.



На основе компетенций Людмила Костева, Гендиректор птицефабрики «Волжанин» (Ярославская область) Думаю, пенсионная реформа не сильно повлияет на что-либо. Средний возраст сотрудников нашей компании — 39 лет. Но решение о приеме на работу новых кадров принимается исключительно на основе анализа компетенций и способности к обучению. И далеко не у всех с возрастом появляются проблемы с усвоением нового материала, кто-то успешно всю жизнь образовывается. И я с радостью поработаю со специалистами предпенсионного и даже пенсионного возраста. Работать можно хоть до семидесяти, главное — не терять интерес к собственной профессии. Хотя, увы, по практике наиболее соответствующими должности чаще всего можно назвать людей до 40-45 лет.



Также есть возможность перепрофилирования. Если помимо отличного выполнения текущих обязанностей я вижу, что человек прекрасно управляется, например, с финансами или способен контролировать работу других людей, то ему вполне могут предложить перейти на управляющую должность.

Что делать компаниям?

Очевидно, что самая сильная сторона специалистов в возрасте — это их опыт и знания, которые ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Внедрение системы наставничества поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, у самих возрастных работников сильно вырастет мотивация: чувство нужности и причастности дорогого стоит. Во-вторых, процесс обучения и адаптации молодежи будет происходить гораздо быстрее и безболезненнее. Такой подход экономит и время, и деньги компании, вероятность ошибок уменьшается, а общая производительность не снижается, ведь постоянные сотрудники по-прежнему будут заниматься прямыми обязанностями, не отвлекаясь на стажеров.



Речь не только о погружении в специфику отрасли и компании, но и банально о передаче житейского опыта и обучении работе с определенными технологиями. С одной стороны, технологии не стоят на месте и развиваются, а с другой, на практике бывает все совсем наоборот, и зачастую на предприятиях стоит оборудование, которому уже не обучают в институтах. Передать квалификацию — задача наставника. Учителя могут обходиться компании достаточно дешево: их можно привлекать на отдельные проекты или с привязкой к сезонам.







Создание корпоративных университетов — еще одна инициатива, которую сегодня развивают многие крупные компании. Собственный учебный центр, где смогут преподавать специалисты предпенсионного и пенсионного возраста — хорошая идея для больших и средних игроков, которые заинтересованы в повышении качества персонала.



При этом если собственники и инвесторы хотят «омоложивать» коллектив, то сама молодежь не спешит в отрасль: для большинства это по-прежнему что-то «немодное», «непродвинутое», «несовременное». Пока им неочевидно, что АПК сейчас (не в последнюю очередь из-за санкций) — один из главных секторов экономики по привлечению инвестиций. Отрасль развивается, появляются стартапы, многие компании хотят диверсифицировать бизнес и вкладываться в развитие новых сельскохозяйственных проектов. Решить проблему, конечно, поможет популяризация самой отрасли и привлечение молодых амбициозных менеджеров из других индустрий. Но даже самому успешному управленцу все равно придется опираться на опыт профессионалов.







Также не стоит забывать, что старшее поколение воспитано совершенно в других ценностях, которые гораздо лучше ложатся на корпоративную почву. Да, возможно, они менее гибки, но гораздо более «идейны»: понятие «лояльность компании» и «приверженность компании/производству» для них не пустой звук. Подчас они готовы работать «за просто так», потому что верят в то, что делают.



Профессиональное будущее самого сотрудника предпенсионного возраста большей частью зависит от самого сотрудника. И здесь, памятуя о вышеперечисленных западных практиках, существует огромная разница. Основная претензия работодателей к возрастным специалистам — потеря драйва и отсутствие мотивации. Нельзя забывать и о качестве жизни, которое в нашей стране проигрывает Западу.



Что в этом случае можно рекомендовать? Следить за здоровьем, не терять интерес к любимой работе, постоянно учиться и развиваться, следить за новинками производства и технологий.



Дожить до пенсии Эдуард Игольцин, Главный агроном агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Как себя чувствуют специалисты предпенсионного возраста в АПК? Да никак, большая их часть уже на кладбище. В нашей профессии 50 лет — хотя, казалось бы, самый активный возраст, когда специалист набрал максимальный опыт, — это очень часто уже приговор: много болезней и мало шансов продержаться до пенсии. Женщины, которые тяжелее ручки никогда ничего не держали, наверное, могут чувствовать себя неплохо и в 70 лет, а вот доярки, которые всю жизнь носили ведра по 15 литров каждое и имеют по четыре-пять детей, к пятидесяти еле таскают ноги, а некоторые не способны поднести кружку чая ко рту. Зооинженеры, агрономы, селекционеры, выполнявшие всю жизнь непростую работу, особенно мужчины, после пенсионной реформы уже не надеются получить хотя бы те гроши, которые полагались раньше — 7-10 тыс. руб. пенсии.



Мне самому тоже уже 50 лет, и надежда дожить до пенсии, которая теперь отодвинулась еще на пять лет, ввиду проблем со здоровьем тает с каждым годом. Государство поступило с нами не по-человечески. И президент, который обещал не повышать пенсионный возраст, пока он находится у власти, обманул нас всех. Это больная тема для всего населения России, а уж для села и работников сферы АПК особенно.

Автор — партнер компании «Контакт» (InterSearch Russia). Статья написана специально для «Агроинвестора».

