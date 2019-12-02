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Регионы
События года. Август. АЧС впервые выявлена на Дальнем Востоке
Агроинвестор
2 декабря 2019
В первой половине 2019 года обстановка с африканской чумой свиней (АЧС) была стабильно спокойной: был зафиксирован только один новый очаг среди домашних свиней в Ростовской области
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Shutterstock


Однако с начала лета вирус активизировался, а уже 31 июля пришли нерадостные для свиноводческой отрасли новости — АЧС добралась до Дальнего Востока. Очаг заболевания выявили в одном из КФХ Пограничного района Приморского края, недалеко от автомобильного перехода с Китаем. И уже в августе вирус распространился на несколько районов данного региона, а также Амурской области. По данным Россельхозназдора, к началу ноября в ДФО было зафиксировано 15 активных вспышек: восемь из них в Еврейской автономной области (в том числе семь у домашних свиней) и семь — в Приморье (четыре у домашних свиней).

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