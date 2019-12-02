«Агроинвестор»



Однако с начала лета вирус активизировался, а уже 31 июля пришли нерадостные для свиноводческой отрасли новости — АЧС добралась до Дальнего Востока. Очаг заболевания выявили в одном из КФХ Пограничного района Приморского края, недалеко от автомобильного перехода с Китаем. И уже в августе вирус распространился на несколько районов данного региона, а также Амурской области. По данным Россельхозназдора, к началу ноября в ДФО было зафиксировано 15 активных вспышек: восемь из них в Еврейской автономной области (в том числе семь у домашних свиней) и семь — в Приморье (четыре у домашних свиней).