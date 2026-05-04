Все больше зависимый от погоды. Урожай зерна при благоприятных условиях может превысить 141 млн т

«АгроТерра», М. Чистякова

По-прежнему низкие цены на зерновые и сократившаяся рентабельность их производства не стимулируют аграриев вкладываться в технологии выращивания. По той же причине посевы яровой пшеницы в 2026 году, скорее всего, опять уменьшатся, а ячменя и кукурузы хотя, возможно, и вырастут, но совсем незначительно. В таких условиях вся надежда только на хорошую погоду, однако с учетом участившихся катаклизмов сильно рассчитывать на то, что она будет благоприятствовать растениеводам и в этом году, все-таки нельзя

В начале апреля посевная кампания в России набирала обороты. К яровому севу на тот момент приступили аграрии Юга, ряда регионов ЦФО, СЗФО и Дальнего Востока. Всего работы охватили 25 субъектов, сообщал Минсельхоз. При этом темпы полевых работ немного опережали прошлогодние: было засеяно 1,8 млн га, что на 76,7 тыс. га больше показателя за аналогичный период 2025 года. Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 1,2 млн га. В ряде регионов ЮФО, Северного Кавказа, а также в южной части Поволжья и Центрального федерального округа активно шла подкормка озимых культур. Под урожай этого года они были засеяны почти на 20 млн га, при этом, по данным агроведомства, более 97% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба Минсельхоза, посвященном подготовке к весенним полевым работам, отмечала, что ключевой задачей регионов является бесперебойное проведение весенней посевной кампании в оптимальные сроки и выполнение ранее согласованных показателей по структуре площадей. Сельхозтоваропроизводители должны быть полностью обеспечены материально-техническими ресурсами. «Особое внимание необходимо уделить поставкам минеральных удобрений, включая аммиачную селитру, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники, а также запуску машинно-тракторных станций для ее обслуживания», — подчеркивала глава ведомства. В числе приоритетов министр также обозначила выполнение планов использования семян отечественной селекции и расширение применения беспилотных авиационных систем и самоходных машин с автоматизированными системами управления.