Под крылом столицы. Обзор АПК Московской области

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Благодаря близости к крупнейшему рынку сбыта Подмосковье стабильно входит в число лидеров общероссийских рейтингов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в АПК. В то же время близость к Москве накладывает на регион и ряд ограничений для развития, среди которых дефицит сельхозземель и ее высокая стоимость, большая конкуренция за земельные и трудовые ресурсы с другими секторами экономики. Новые вложения в агроотрасль Московской области все-таки еще возможны. В первую очередь привлекательными в этом плане выглядят проекты по переработке, модернизации мощностей, цифровизации и автоматизации производства

Московская область, будучи одним из крупнейших промышленных центров России, имеет развитый АПК и неплохой потенциал по дальнейшему его развитию. Доля региона в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства в 2025 году составила почти 2%. В стоимостном выражении объем выпущенных аграриями товаров достиг 207,6 млрд руб., следует из данных Росстата. С этим показателем область занимает 18-е место в стране. Растениеводство и животноводство вносят почти равнозначный вклад в общее агропроизводство — 55 и 45% соответственно.

Особая модель развития

АПК Московской области развивается по модели, отличной от большинства аграрных регионов России, обращает внимание директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. Конкурентоспособность региона формируется не за счет дешевого сырья или масштабного сельхозпроизводства, а благодаря близости к крупнейшему рынку сбыта, высокой концентрации переработки, развитой инфраструктуре и качеству инвестиционной среды.

В 2025 году Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Регион также концентрирует 15,1% всех инвестиций в основной капитал ЦФО, а с учетом Москвы — 80,4%, что отражает высокий уровень деловой и инфраструктурной активности. «Для АПК это особенно важно, поскольку эффективность отрасли в регионе во многом зависит от логистики, скорости поставок и доступа к самому большому рынку сбыта страны», — подчеркивает Аникин.