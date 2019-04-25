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Регионы
Украинская «Милкиленд» теряет последний актив в России
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 апреля 2019
Банк «Возрождение» требует банкротства завода «Курск-молоко»
Предприятие «Курск-молоко» способно перерабатывать 150 тонн молока в сутки
Фото: Е. Разумный

Банк «Возрождение» (входит в группу ВТБ) подал в Арбитражный суд Курской области заявление о банкротстве предприятия «Курск-молоко», принадлежащего украинскому производителю молочных продуктов «Милкиленд». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, иск подан 22 апреля, сумма требований — 248 млн руб. Заявление к производству пока не принято.

Компания «Милкиленд» называет завод «Курск-молоко» (ТМ «Добряна», «Рыльский сыродел», «Сырновъ», «Латтер») своим ключевым активом в России. Предприятие способно перерабатывать до 150 т молока в сутки и является одним из крупных молокоперерабатывающих предприятий в Курской области. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Курск-молоко» в 2017 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 30 млн руб.

Украинская группа «Милкиленд» входит в холдинговую группу Milkiland N. V., зарегистрированную в Нидерландах и развивающую бизнес по переработке молока в странах Восточной Европы, дистрибуции молочных продуктов в Европе и мире. «Милкиленд» входит в топ-5 крупнейших производителей и переработчиков молока на Украине. Компания управляет 10 молокоперерабатывающими заводами (шесть из них — сыродельные) на Украине, имеет 14 сельхозпредприятий с земельным банком 23 тыс. га, указано на ее сайте.

По данным «Коммерсанта», более 29,8% акций головной структуры группы нидерландской Milkiland N. V. владеет украинский предприниматель Анатолий Юркевич, чье состояние Forbes оценивает в $40 млн. Еще 33,7% бумаг принадлежит Ольге Юркевич, free-float на Варшавской фондовой бирже — 21,48%. «Милкиленд», «Курск-молоко» и банк «Возрождение» на запросы «Агроинвестора» не ответили.

Ранее «Милкиленд» лишилась другого производственного актива в России. В апреле 2017-го Арбитражный суд Москвы признал банкротом Останский молочный комбинат мощностью переработки около 1 тыс. т молока в сутки. Решение было принято также по иску банка «Возрождения», которому предприятие задолжало по кредитам 309 млн руб. Ранее в апреле суд продлил процедуру конкурсного производства еще на полгода. «Курск-молоко» остается последним активом «Милкиленд» в России.

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