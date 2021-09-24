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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Регионы

Растениеводы Юга в этом сезоне могут получить рекордную маржу

Просадка ожидается в Центре, Поволжье и Южном Урале

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

​Юг теряет сверхвысокие прибыли
Е. Разумный
​Юг теряет сверхвысокие прибыли
Е. Разумный

Хотя оценивать маржинальность в растениеводстве в этом сезоне рано, скорее всего, картина по регионам в целом не изменится, и на Юге в рублях она может быть близкой к рекордной. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

В то же время в Центре ожидается просадка из-за неурожая ряда агрокультур, в Поволжье она более еще более серьезной, как и на Южном Урале. Хотя в последнем макрорегионе все не так плохо, «как может показаться из Москвы» благодаря запасам зерна и спросу со стороны Казахстана. В Западной Сибири маржинальность ожидается на высоком и близком к рекорду уровне, отметил эксперт. 

Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка

В прошлом сезоне цены вышли на максимум в ноябре-декабре, те же уровни цен мы видим уже сейчас. У нас есть понятная регуляторная модель аграрных рынков, которая, скорее всего, может быть с небольшими отступлениями, будет нас сопровождать до конца года.


«Но Юг теряет сверхвысокие прибыли, он просто остается с хорошей прибылью, сравнимой с западными коллегами», — отметил Рылько. Это, по его словам, связано с режимом введения плавающих пошлин: подобных решений ждали на горизонте трех-пяти лет, однако погодные условия привели к переменам раньше. При этом, видя маржу на Юге, мы не должны впадать в иллюзии, подчеркнул Рылько: сейчас на рынки влияет пандемия и колоссальная мировая инфляция.

Инфляция в России по итогам в базовом сценарии прогноза Минэкономразвития ожидается на уровне 5,8%, но есть риски превышения этого уровня, сообщил накануне глава ведомства Максим Решетников. Среди причин он в частности назвал ускорение мировой инфляции и ситуацию с урожаем в России. «Минсельхоз говорит, что урожай неплохой, но вопрос в сроке поступления этого урожая на рынки достаточно сильно влияет», — цитирует его «Интерфакс».

Елизавета Литвинова 

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