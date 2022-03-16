В Дагестане открылся тепличный комплекс по выращиванию томатов

Тепличная отрасль сильно зависит от импорта из-за использования современных технологий Pixabay

Тепличный комплекс по выращиванию томатов «Дербент Агрос» открылся в Дербентском районе Дагестана. Рассада томатов сорта «чемпион» высажена на 3 га, но ее планируется увеличить, первый урожай ожидается к концу апреля. Ориентировочная производительность тепличного комплекса составляет 200-250 т/га за период с апреля по июль. При строительстве объекта использовались современные технологии, позволяющие автоматизировать процесс выращивания томатов, сообщается на сайте правительства региона.



«Благодаря наличию автоматизированной системы управления микроклиматом создаются оптимальные условия для высокой урожайности культур и снижению трудо- и энергозатрат. Также установлена технологическая система выращивания растений на подвесных лотках, система подкормки растений углекислым газом и т. д. Вся система компьютеризирована», — говорится в сообщении.



По словам соинвестора проекта Музгара Шарапутдинова, при строительстве теплицы «Дербент Агрос» использовались самые современные технологии, а также высококачественные материалы французского и голландского производства. Отопительная система благодаря вспомогательному техническому оборудованию рассчитана на увеличение площади теплицы до 10 га.



«Хорошо, что успели построить комплекс до того, как курс доллара начал активно расти после начала спецоперации на Украине. Компанию можно только поздравить, тем более Дагестан — солнечный регион, где можно производить рентабельную продукцию», — прокомментировал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, раньше 1 га современной теплицы стоил около 230 млн руб. (без НДС), но из-за прошлогоднего роста цен на металлы, по данным на февраль такая площадь могла обойтись инвестору в 380 млн руб. ​



«Насколько я помню, этот комплекс без светокультуры, а это значит, что работать он будет с небольшим технологическим перерывом в зимнее время», — говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, если бы комплекс был оснащен светокультурой, то там использовались бы только импортные семена, однако он может ориентироваться на отечественную селекцию. Это уменьшает зависимость от курса валют и поставок из-за границы в условиях санкций. Однако импортные комплектующие теплиц со временем потребуют замены.



Тепличная отрасль сильно зависит от импорта из-за использования современных технологий, говорит Глушков. Например, почти 100% семян сейчас импортируются, также велика доля поставок из-за границы СЗР, кокосовых матов, запчастей для оборудования и др. «Правительство сейчас пытается решить вопрос с логистикой. Например, помогает привезти контейнеры с запчастями, упростить процедуры прохождения таможни и др.», — добавил Глушков.



Наибольшего внимания требует зависимость от поставляемых в Россию СЗР и микроудобрений, которые нужны для современных теплиц, считает Решетникова. «Все это у нас, конечно, производится, но пока, к сожалению, нет достаточного объема и качества. Это сейчас главные риски, и они касаются всех современных тепличных комплексов, которые работают в России», — прокомментировала она «Агроинвестору». Также важно не допускать резкого и сильного роста цен на энергоносители, поскольку большая часть теплиц в России из-за особенностей климата использует светокультуру. Кроме того, зависимость страны от импорта семян томата для светокультуры составляет минимум 80-90%, с огурцами ситуация чуть лучше, добавляет она.



По мнению Глушкова, пока на валютном рынке наблюдается волатильность, инвестпроекты в тепличной отрасли могут встать на паузу, так как курс доллара вырос, есть проблемы с логистикой, а оплату поставщикам в валюте перевести не так просто. «В таких условиях тяжело строить. Я думаю, что некоторые проекты могут быть приостановлены до стабилизации ситуации, до расчета новых экономических моделей», — говорит Глушков.



По его словам, в этом году в эксплуатацию должны быть введены около 100 га современных теплиц. Запуск этих проектов зависит от того, доставлено ли оборудование. Так, если оно только контрактовалось и планировалось к поставкам, то проект вряд ли будет реализован в этом году. Для поддержки производителей в текущих непростых условиях Плодоовощной союз предлагает правительству включить направление «закрытый грунт» в компенсирующую субсидию, предоставив регионам возможность погектарной поддержки тепличных комплексов, и облегчить затраты на энергоресурсы — газа и электроэнергии.



С начала года в зимних теплицах в России выращено 216,3 тыс. т овощей, что на 10% больше показателя за тот же период годом ранее, сообщил Минсельхоз. В том числе урожай тепличных огурцов составил 133,6 тыс. т (+8,6%), томатов — 77,8 тыс. т (+11,8%). Для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии. Кроме того, с этого года действует новый механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. Недостающий объем овощей в зимний период компенсируется за счет импорта. Основными поставщиками являются Египет (22% в общем объеме с начала 2022 года), Китай (15,8%), Турция (12,3%), Израиль (9,8%) и Азербайджан (8,8%).

