Китай снял региональные ограничения для поставок кукурузы и риса из России

Потенциал отгрузок зависит от урожаев и предложенной цены Pixabay

Россия и Китай подписали дополнение о внесении изменений в Протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и рапсу, согласно которому кукуруза и рис теперь могут экспортироваться в КНР из всех регионов России. Сейчас поставки ограничены Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью, сообщил Россельхознадзор.



По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, экспорт кукурузы в Китай с Европейской территории страны наиболее рациональный, так как там производится большая ее часть. «Поставки кукурузы всегда объемные — балкерами, и судно в 25 тыс. т для этой культуры считается маленьким. В этом отношении соглашение об экспорте со всей территории России — важный момент, который создает очень хороший рынок сбыта», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



В случае, если дополнение к протоколу вскоре начнет работать, а на пути экспортеров не встанут дополнительные ограничения, подписанное соглашение — возможность реализовать неплохие объемы из рекордного урожая кукурузы этого года. По словам Корбута, потенциал отгрузок в целом зависит от урожаев, предложенной цены. Но китайский рынок, в том числе по кукурузе, большой, и это хорошая ниша, куда могут экспортироваться миллионы тонн этой агрокультуры.



При этом, несмотря на снятие ограничений, вряд ли поставки риса в Китай будут значительными, считает Корбут. Во-первых, КНР и сама производит его в больших объемах. Во-вторых, рядом с республикой множество других стран Юго-Восточной Азии, откуда можно его импортировать. «Наверное, есть определенная ниша по круглозерному рису, но не думаю, что это будет значимо. Тем более, рис — культура сложная, затратная: требует много воды для выращивания, хороших технологий. Это, скорее, потенциал торговли», — заключил эксперт.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия готова наращивать поставки продукции АПК в Китай, сообщал «Интерфакс». По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, Россия за восемь месяцев этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн т продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. В стоимостном выражении экспорт вырос в 1,9 раза. Такая динамика позволила КНР выйти в лидеры среди покупателей российской сельхозпродукции.



Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что Россия планирует значительно увеличить экспорт в Китай к 2030 году, в результате чего товарооборот между странами должен вырасти до $300 млрд (за 11 месяцев 2023-го — более $201). Такая динамика будет связана в том числе с наращиванием оборота торговли сельхозпродукцией писали «Известия».



Решетников напомнил, что ранее КНР разрешила поставки российской свинины. Он подчеркнул, что у российских производителей свинины избыточные мощности, а у китайского рынка — большой потенциал потребления. При этом торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и КНР отвечает интересам обеих стран, уверен министр.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

