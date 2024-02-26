Ruseed: площадь сева кукурузы почти не изменится

Регионы ЦФО лидируют по площади сева кукурузы Pixabay

По прогнозу аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, площадь посевов кукурузы в этом году останется примерно на уровне 2023-го и составит почти 4 млн га (минус 12 тыс. га), в том числе на зерно — около 2,7 млн га. В некоторых регионах ожидается сокращение посевов, в том числе из-за снижения рентабельности производства агрокультуры, говорится в сообщении компании.



Больше всего кукурузы посеют регионы Центра — примерно 1,4 млн га, что на 2% меньше, чем в прошлом году, однако соответствует среднему показателю за 2019-2023 годы, сравнили аналитики. В регионах Южного федерального округа, напротив, прогнозируется расширение посевов на 6%: с 724 тыс. га до 766 тыс. га. В Северо-Кавказском федеральном округе площади под кукурузой увеличатся на 0,5% — с 497 тыс. га до 499 тыс. га, на Урале ожидается рост на 1,6% — с 82,6 тыс. га до 84 тыс. га, в регионах Северо-Запада — на 4,5%, с 44 тыс. га до 46 тыс. га.



В целом, по прогнозу аналитиков Ruseed, посевы кукурузы увеличатся в 30 регионах, лидерами по их расширению станут Краснодарский край (с 479,4 тыс. га до 507,2 тыс. га), Воронежская (с 286,4 тыс. га до 289 тыс. га) и Ростовская (со 135,2 тыс. га до 150 тыс. га) области. При этом средняя за пять лет площадь посевов кукурузы на Кубани — 531,1 тыс. га, в Воронежской области — 323,6 тыс. га, в Ростовской — 170,5 тыс. га, сравнили аналитики.



Другие регионы, входящие в топ-10 по площади сева агрокультуры, как ожидается, в этом году уменьшат ее. Так, в Курской области вероятно снижение со 196,4 тыс. га до 193,2 тыс. га, в Татарстане — со 182,1 тыс. га до 179,6 тыс. га, в Саратовской области — со 165,9 тыс. га до 160,8 тыс. га. В Белгородской области посевы кукурузы могут снизиться со 162,2 тыс. га до 157,9 тыс. га, в Тамбовской — со 162,4 тыс. га до 154,1 тыс. га, в Ставропольском крае — со 145 тыс. га до 141,1 тыс. га. В Брянской области, по прогнозам, площадь сева кукурузы не изменится по сравнению с 2023 годом и составит 145 тыс. га.



Сокращение посевов также ожидается в Калужской области — на 19% примерно до 40 тыс. га, что, однако, на 9% больше среднего показателя за пять лет. В Удмуртии площади под кукурузой уменьшатся на 14% до 36 тыс. га, что, тем не менее, будет на 13% больше, чем в среднем за последние пять лет. Значительное увеличение посевов агрокультуры ожидается в Дагестане: на 44% до 17 тыс. га. Рост площадей под кукурузой от 20% до 25% прогнозируется также в Адыгее и Смоленской области. Обеспеченность российских аграриев семенами кукурузы под посевную 2024 года, по оценке Ruseed, превысит 100 тыс. т при внутренней потребности 81 тыс. т.



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