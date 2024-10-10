Регионы с объемом экспорта более $600 млн с 2018 по 2023 год обеспечили прирост вывоза продукции АПК на $13,5 млрд Д. Гришкин

В ходе выставки «Золотая осень» центр «Агроэкспорт» представил рейтинг регионов по уровню развития экспортного потенциала АПК по итогам 2023 года. Методика оценки включала 22 показателя, в том числе объемы экспорта, систему его господдержки, работу региональных органов управления АПК и др. При ранжировании регионы были распределены на три группы в зависимости от объема производства продукции АПК: очень высокий, высокий и средний. В первой группе лидером стал Краснодарский край, второе место заняла Ростовская область, третье — Курская область. Во второй группе в топ-3 вошли Липецкая, Пензенская и Брянская области, в третьей — Псковская и Амурская области, а также Чувашия.



Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов отметил, что сейчас все регионы вовлечены в систему стимулирования экспорта продукции АПК. Ее поставляют зарубеж даже те регионы, большая часть территории которых находится в арктической зоне. «Причем, если в абсолютном выражении основной прирост экспорта обеспечили регионы с высокими значениями экспорта, то наибольшие среднегодовые темпы роста экспорта были характерны для регионов со средним и небольшим объемом экспорта», — обратил внимание он.



По данным центра, регионы с объемом экспорта более $600 млн с 2018-го по 2023 год обеспечили увеличение вывоза продукции АПК на $13,5 млрд. Наибольший вклад в абсолютный прирост экспорта в период с 2017 года внесли Москва (+$4,9 млрд), Ростовская (+$4,5 млрд) и Белгородская области (+$1 млрд). Самые высокие темпы наращивания поставок показали Дагестан (+51%), Томская область (+47%), Башкирия (+44%) и Красноярский край (+41%).



«Агроэкспорт» рассчитывает, что до 2030 года опережающий темп роста экспорта средних регионов сохранится и они перейдут группу регионов с высоким объемом экспорта. Это позволит снизить долю 10 крупнейших регионов-экспортеров в общем объеме поставок за рубеж аграрной продукции с 70% до 63%, оценил Краснов.



Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин сообщил, что Минсельхоз сформировал экспортные планы до 2030 года для регионов, которые активно участвуют в поставках продукции АПК за рубеж. Он напомнил, что перед отраслью поставлена задача увеличить поставки в 1,5 раза относительно 2021 года в текущих ценах, примерно до $55,2 млрд. Чтобы выполнить эту задачу, нужно активно работать над диверсификацией поставок, повышением доли в экспорте пищевой переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул он.



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