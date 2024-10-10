Минсельхоз сформировал экспортные планы для регионов до 2030 года

Перед отраслью поставлена задача увеличить поставки в 1,5 раза относительно 2021 года flickr.com

Минсельхоз сформировал экспортные планы для регионов, которые активно участвуют в поставках продукции АПК за рубеж. Об этом замминистра сельского хозяйства Сергей Левин рассказал на круглом столе, организованном центром «Агроэкспорт» в рамках выставки «Золотая осень-2024». Ведомство направило им предварительные цифры и готовится к заключению соглашений на срок до 2030 года.



Левин напомнил, что перед отраслью поставлена задача увеличить поставки в 1,5 раза относительно 2021 года в текущих ценах, примерно до $55,2 млрд. По его словам, сделать это будет сложно, поскольку мы третий год находимся в длинном цикле снижения мировых цен на основные продовольственные товары, который, вероятно, продлится еще столько же. Поэтому речь идет фактически об удвоении объемов физических поставок. «Уверен, что мы этой цели достигнем, но для этого надо переформатировать работу во всех регионах, которые активно принимали участие в этой работе в предыдущем экспортном цикле», — сказал Левин.



Минсельхоз рассчитывает на увеличение экспорта продукции АПК в физическом выражении по итогам 2024 года, ранее сообщила глава ведомства Оксана Лут на международном форуме «Биопром». В денежном выражении поставки могут снизиться или остаться на уровне 2023-го, добавила она, уточнив, что это связано с очень низкими ценами на мировом рынке.

При этом Левин обратил внимание, что федеральный проект «Экспорт продукции АПК» - «единственный, который декомпозирован до уровня регионов», поскольку их роль в том успехе, которого страна добилась в этом направлении, чрезвычайно велика. Также он отметил сильную отраслевую диверсификацию регионов, расширение номенклатуры экспорта и географии поставок, что говорит о том, что они проводят системную работу.



Однако мы не сможем выполнить поставленную задачу по росту агроэкспорта, если будем экстенсивно развивать те направления вывоза, которые развивали ранее, подчеркнул замминистра. «Зерно с маслом нас к этой цели не приведут. Нужно активно работать над диверсификацией экспорта, повышением доли в экспорте пищевой переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил он.



По его мнению, успех напрямую зависит от того, как быстро мы сможем перестроить производственные и бизнес-процессы, потому что омологация продукции для конкретных рынков — это сложно, в том числе из-за разницы во вкусовых предпочтениях у населения разных стран. Пищевую продукцию труднее продавать, но этому нужно научиться, необходимо работать над ее адаптацией для выхода на зарубежные рынки, добавил Левин.



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