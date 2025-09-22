В Татарстане создадут сеть из более ста метеостанций

Инфраструктура метеомониторинга даст возможность фиксировать опасные природные явления и активности вредителей Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Самый крупный и масштабный в России проект в области агрономии и метеорологии — «Агрометеомониторинг» - в этом году стартовал в Татарстане. Летом была построена и протестирована первая очередь проекта, к концу года планируется установить более 100 метеостанций во всех районах республики, которые позволят собирать и анализировать данные о погодных условиях для их использования в агростраховании. Проект реализует «Ростелеком» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Kazan Digital Week.



Оборудование размещается на вышках сотовой связи, что обеспечивает широкий территориальный охват. Инфраструктура метеомониторинга даст возможность фиксировать опасные природные явления и активности вредителей, что решит проблему подтверждения страховых случаев. В рамках пилота планируется внести изменения в нормативную базу, предусматривающие использование данных метеостанций в качестве официального источника информации при урегулировании страховых событий.



Сеть автоматизированных метеостанций, соответствующих требованиям Росгидромета, позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые погодные параметры, включая температуру воздуха и почвы, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, интенсивность осадков и уровень ультрафиолетового излучения. Также важной частью системы будет наблюдение за тем, как погодные условия влияют на распространение вредителей и болезней растений и прогнозирование их вспышек.



«Создается целая цифровая экосистема, посредством которой аграрий получит качественные аналитические сервисы, базирующиеся на данных в режиме реального времени, — отметила гендиректор компании «Агропромцифра» (разработчик программного обеспечения проекта) Ольга Чебунина. — <…> Этот проект — наглядный пример того, как современные технологии должны работать на благо аграриев, минимизируя их риски и закладывая основу для масштабирования успешного опыта Татарстана на всю страну».



Министр сельского хозяйства Оксана Лут и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков ранее обсудили вопросы расширения сети метеостанций для АПК и обозначили дальнейшие шаги для повышения качества и оперативности метеопрогнозов для аграриев. В том числе прорабатывается возможность интеграции новых цифровых сервисов, включая автоматическую выдачу справок в портал «Госуслуги», сообщало агроведомство. Такой подход позволит аграриям оперативно получать подтверждение наступления страхового случая, например града, заморозков или других опасных явлений погоды, что упростит оформление страховых выплат. Также обсуждается создание единой системы агрометеонаблюдения, которая даст возможность в режиме реального времени получать точные сведения о погодных условиях на территории всей страны, что позволит повысить устойчивость отрасли к погодным и климатическим рискам. Пилотный проект по включению в единую информационную сеть Росгидромета системы частных метеостанций кроме Татарстана реализуется в Самарской, Новосибирской и Нижегородской областях.



