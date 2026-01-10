В Карелии будет развивать переработку бурых водорослей

Промысловые запасы бурых водорослей в Белом море исчисляются десятками тысяч тонн Pixabay

В рыбодобывающем секторе Карелии предприятия ежегодно вылавливают в зависимости от объемов выделяемых квот более 120 тыс. т водных биоресурсов, из которых около 30 тыс. т поставляется на экспорт. Особые перспективы связаны с освоением водорослевых ресурсов Белого моря. Промысловые запасы бурых водорослей в нем исчисляются десятками тысяч тонн, однако этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность развивать новые инвестпроекты, сообщили «Агроинвестору» в Министерстве сельского и рыбного хозяйства региона.



В 2025 году карельские компании добыли 1,6 тыс. т водорослей, что на 43% больше, чем в 2024-м. Задача — уйти от простой добычи к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркивают в региональном агроведомстве. Такие проекты в Карелии уже реализуются. Так, уже в начале этого года будет запущено производство по выпуску детского и спортивного питания, а в перспективе — БАДов из беломорских водорослей мощностью до 500 т сырья в год.



Кроме того, ведется планомерная работа по созданию инфраструктуры для глубокой переработки, прорабатывается вопрос создания индустриальных технопарков. Один из них — технопарк «Биотех» — планируется построить в Петрозаводске к 2027 году. На его строительство в 2026 году будет привлечена федеральная субсидия в объеме 350 млн руб. по линии федерального Минэкономразвития. Также планируется создание научно-производственного центра по переработке морских биоресурсов на территории Кемско-Беломорской агломерации, перечислили в министерстве.



