разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

В Карелии будет развивать переработку бурых водорослей

В прошлом году предприятия региона увеличили их добычу на 43%

| Агроинвестор |

Промысловые запасы бурых водорослей в Белом море исчисляются десятками тысяч тонн
Промысловые запасы бурых водорослей в Белом море исчисляются десятками тысяч тонн

В рыбодобывающем секторе Карелии предприятия ежегодно вылавливают в зависимости от объемов выделяемых квот более 120 тыс. т водных биоресурсов, из которых около 30 тыс. т поставляется на экспорт. Особые перспективы связаны с освоением водорослевых ресурсов Белого моря. Промысловые запасы бурых водорослей в нем исчисляются десятками тысяч тонн, однако этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность развивать новые инвестпроекты, сообщили «» в Министерстве сельского и рыбного хозяйства региона.

В 2025 году карельские компании добыли 1,6 тыс. т водорослей, что на 43% больше, чем в 2024-м. Задача — уйти от простой добычи к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркивают в региональном агроведомстве. Такие проекты в Карелии уже реализуются. Так, уже в начале этого года будет запущено производство по выпуску детского и спортивного питания, а в перспективе — БАДов из беломорских водорослей мощностью до 500 т сырья в год.

Кроме того, ведется планомерная работа по созданию инфраструктуры для глубокой переработки, прорабатывается вопрос создания индустриальных технопарков. Один из них — технопарк «Биотех» — планируется построить в Петрозаводске к 2027 году. На его строительство в 2026 году будет привлечена федеральная субсидия в объеме 350 млн руб. по линии федерального Минэкономразвития. Также планируется создание научно-производственного центра по переработке морских биоресурсов на территории Кемско-Беломорской агломерации, перечислили в министерстве.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №12, декабрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2025
Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов

«Агроинвестор»

Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов
Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн

«Агроинвестор»

Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн