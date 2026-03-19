В Новосибирской области выделили 200 млн рублей на возмещение ущерба от пастереллеза

Риски для потребителей на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области отсутствуют

Правительство Новосибирской области выделило 200 млн руб. на оперативное возмещение ущерба домохозяйствам региона, пострадавшим от пастереллеза. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минсельхоза России. «Компенсации уже получили свыше 20 собственников. Принято более 50 заявлений на получение социальных выплат», — уточняется в заявлении. Также в сообщении агроведомства отмечается, что риски для потребителей на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области отсутствуют, поскольку вся продукция проходит строгий контроль.



Вспышки заболеваний у животных в Сибири и других регионах фиксировались с начала года. В Новосибирской области выявлены 42 очага инфекции у домашнего скота. В пяти районах области с января введен карантин. С 16 февраля в регионе действует режим ЧС. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения заявили, что причиной распространения инфекции стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств фермеров, пишет «Коммерсантъ».



Накануне в Телеграм-канале Правительства РФ сообщалось, что по поручению заместителя председателя Правительства Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В состав делегации также вошли представители Минсельхоза России. В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. Уже в Новосибирской области Данкверт сообщил, что из-за опасности распространения заболевания надзорные службы вынуждены действовать активно.



«То, что с пастереллезом связано, мы в мерах предосторожности вынуждены действовать более активно, — сказал глава Россельхознадзора «Первому каналу». — Да, какие-то определенные были недопонимания в регионе, как быстро это можно купировать, как это сделать. Самое главное, что, может быть, затянули вопросы, связанные с выплатой компенсации, размерами компенсации и недостаточной информационной политикой. Это урок для всех о том, что информационная открытость, она должна быть».



Также сообщения об очагах пастереллеза поступали из других регионов. При этом ограничения в очагах постепенно отменяются в Республике Алтай, сообщил 17 марта глава региона Андрей Турчак в своем Телеграм-канале. «Поэтапно отменяем в Республике ограничения по болезни сельхозживотных. Сегодня снят карантин в 72 очагах заболевания. Каждый из них локализован. В них отменены ограничения по заготовке кормов и обновлению материально-технической базы. С 5 февраля в Республике не допущено ни одного нового случая опасного заболевания животных», — отметил Турчак. Кроме того, сокращается число постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов. Из 12 регион оставляет шесть КПП, большинство из них — на въездах в республику.



По его словам, все положенные компенсации за изъятый из-за болезни скот выплачиваются в установленном порядке. «Заболевание животных выявило большое количество неучтенного и как следствие — несвоевременно вакцинированного скота. Сегодня все поголовье КРС и МРС внесено в систему учета и полностью привито», — отметил Турчак. Он подчеркнул, что легализация отрасли — это не прихоть чиновников и ветеринаров, а защита фермеров и хозяйств в подобных ситуациях. В республику уже поступили дезинфекционные установки, парогенераторы и лабораторно-диагностическое оборудование. В ближайшее время будут закуплены рефрижераторы, санпропускники и дезбарьеры.



