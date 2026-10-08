На субсидирование скидок для покупки сельхозтехники в 2027 году выделят 10 млрд рублей

Взрывного спроса на сельхозтехнику в следующем году ждать не стоит «Ростсельмаш»

Финансирование программы субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику (Программа №1432) в 2027 году сохранится на уровне 10 млрд руб., но в 2028—2029-х его планируется увеличить до 12 млрд руб. ежегодно. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень». Также он добавил, что планируется продолжить поддержку спроса через софинансирование программ «Росагролизинга» — примерно 4,5 млрд руб. в следующем году и, возможно, еще 600 млн руб. в текущем. На программу льготного лизинга с «Дом.рф» в 2027-м планируется выделить 1,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в 2026-м), в 2028-м — 1 млрд руб., в 2029-м — 0,8 млрд руб.



Также в ходе своего доклада Алиханов сообщали, что в последние два года сельхозмашиностроение работало в условиях снижающегося внутреннего спроса, и по итогам 2025-го рынок основных видов техники сократился на 26% в стоимостном выражении. «Очень существенное падение после замечательного пикового 2024 года. По отгрузкам техники тоже была просадка на 22,5% в деньгах и на 17% в штуках», — привел данные Алиханов.



В то же время в 2026 году, благодаря совместным мерам поддержки Минпромторга и Минсельхоза, ситуация несколько стабилизировалась. «По итогам полугодия (2026-го) мы прибавили примерно 4% к первому полугодию 2025 года. Соответственно, увеличился и объем производства: незначительно — 3,8-4% <...>. По сравнению с той глубиной падения, которую мы увидели в прошлом году, это пока даже не восстановление: мы просто затормозились (в снижении) и чуть-чуть “приподняли голову”, пытаемся развернуть тренд», — добавил министр. По его словам, вряд ли в следующем году стоит ждать «взрывного» спроса на сельхозтехнику, поэтому средства, которые из-за снижения спроса не пойдут на его стимулирование, возможно, будут направлены на разработку новых типов техники.



В то же время Алиханов обратил внимание, что доля отечественной техники на рынке довольно высокая — порядка 55%, план на 2030 год — 80%, и это непростая, но, по его мнению, достижимая задача. Уровень локализации производства сельхозтехники достигает 73%, к 2030 году он должен составить 90%. «В самых крупных наших видах техники мы долю существенно больше занимаем. Если говорить про тракторы, то здесь российское и белорусское производство — это 86%, зерноуборочные комбайны — больше 80% и кормоуборочная техника — больше 80%», — сообщил Алиханов. Он также отметил, что Минпромторг и Минсельхоз договорились уйти от устаревшего подхода «количество лошадиных сил на гектар» и перейти на качественный метод исчисления влияния сельхозмашиностроения на сельское хозяйство.



Кроме того, в своем докладе Алиханов затронул тему беспилотных авиационных систем (БАС), и сельское хозяйство, по словам министра, является одним из крупнейших потребителей этой техники. Однако экономика их использования не всегда «сходится», и поэтому важно, чтобы агрохолдинги, применяющие БАС, давали Минпромторгу обратную связь по доработке систем. «Без этого заказа придумать что-то в тиши кабинета любого ведомства будет крайне сложно. Мы видим этот заказ, видим активность разных крупных игроков на рынке <...>. Технологически, на наш взгляд, все готово к тому, чтобы (БАС) стали гораздо более эффективными, чем “тяжелые решения” — тракторы, комбайны и др.», — считает Алиханов.



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