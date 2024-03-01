Вырастить, заготовить, сохранить. Как запастись кормами для КРС без потерь

«Ростсельмаш»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Безопасность и качество кормовых компонентов в молочном животноводстве сложно переоценить. Ошибки при заготовке и хранении могут привести к потерям не только самого корма, но и продуктивности животных, рентабельности бизнеса и даже гибели поголовья. Между тем универсального способа закладки кормов для КРС на зиму, подходящего для всех хозяйств, не существует. Наряду с традиционными методами сельхозпредприятия начинают внедрять инновационные, более технологичные. Однако эксперты отмечают, что «классика, проверенная временем» пока не сдает своих позиций

Питание КРС оказывает непосредственное влияние на объем удоев, продуктивность молочного стада, привесы мясного поголовья, ценность конечного продукта и в итоге — на прибыль хозяйства. Согласно данным «Института молока» (объединение экспертов в молочной отрасли), на корма в себестоимости молока приходится в среднем до 50%, поэтому важно не нести дополнительных затрат при их выращивании, заготовке и хранении.

По оценке ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 25% потерь кормов происходит из-за нарушения технологического процесса их заготовки, 33% — из-за нарушения технологии хранения и отсутствия консервантов, 40% — из-за несоблюдения сроков уборки (скашивание затягивается на срок до 40 дней, а длительность уборки в два-три раза превышает допустимые агротехнические сроки). В результате упускается возможность запастись высококлассными кормами, а потери питательных веществ достигают 50%. «По ряду причин заготавливаемые в российских хозяйствах кормовые культуры в основном содержат протеина всего 65-70% от потребности, а общий дефицит белка в рационах составляет 19-20%, — отмечает представитель «Института молока». — В результате наблюдается недобор животноводческой продукции и значительный перерасход кормов».